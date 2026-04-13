Рокот крумплі instagram.com/emiliya.yevtushenko / © Instagram

Фудблогерка Emiliya Yevtushenko розповіла про рецепт рокот крумплі — запіканки, яка з легкістю збирає всі залишки після Великодня та перетворює їх на ситну, ароматну та надзвичайно смачну страву. Це ідеальний варіант для сімейного обіду чи вечері, який смакує ніби ресторанна страва, а готується без зайвої мороки.

Інгредієнти Картопля в мундирі 8 шт. Яйця 6 шт. Ковбаса 1 кільце Цибуля 2 шт. Сир твердий 300 г Сметана 400 г Сіль Олія чи масло гхі

Приготування

Обсмажуємо цибулю на олії до золотистого кольору. Форму для запікання змащуємо маслом, так запіканка не пристане та вийде апетитною. Картоплю нарізаємо кружечками та викладаємо першим шаром. Далі викладіть шарами яйця, ковбасу, цибулю, сіль та трохи сиру. Повторіть шари ще раз і завершіть верхнім шаром картоплі. Сметаною можна промащувати шари чи змішати з невеликою кількістю води та залити зверху, так страва буде соковитішою. Посипте зверху сиром для золотистої скоринки. Поставте у духовку та випікайте за 190°C, 15–20 хв під фольгою. Потім ще 20 хв без фольги, а останні 5 хв можна з конвекцією для красивої золотистої скоринки

Запах, який поширюється кухнею під час запікання, змусить усіх збігтися до столу. А після декількох хвилин очікування можна насолоджуватися ніжною, соковитою та ароматною запіканкою, яка не тільки зберегла святкові інгредієнти, а й перетворила їх на новий смаколик.

Рокот крумплі — це не просто запіканка, а спосіб дати друге життя залишкам святкових страв, показати кулінарну креативність та здивувати родину чи гостей ситною, красивою і ароматною стравою.