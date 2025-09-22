ТСН у соціальних мережах

Рол "Цезар" у лаваші: рецепт соковитої закуски

Обов’язково спробуйте приготувати в домашніх умовах рол «Цезар» — вийде набагато смачніше, корисніше й дешевше, ніж купити вже готовий.

Катерина Труш
Рол Цезар у лаваші

Рол "Цезар" у лаваші / © Credits

Соковитий, ситний, з ніжним соусом зі сметани, рол сподобається як дорослим, так і дітям.

Інгредієнти

Для начинки:

  • лаваш вірменський — 1 шт.

  • філе куряче — 1 шт.

  • салат айсберг — 50 г

  • помідор — 1 шт.

  • сир твердий — 20 г

Для соусу:

  • сметана 10% — 3 ст. л.

  • гірчиця — 1 ч. л.

  • сік лимона — 1 ч. л.

  • соус соєвий — 2 ч. л.

  • часник сухий — 0,5 ч. л.

Приготування

  1. Куряче філе відваріть у підсоленій воді 20 хвилин та остудіть.

  2. Салат промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте соломкою.

  3. Помідор наріжте півкільцями.

  4. Сир натріть на дрібну тертку.

  5. Для соусу змішайте сметану, гірчицю, сік лимона, соєвий соус і часник.

  6. Лаваш змастіть соусом, викладіть з одного краю салат, куряче філе, помідори та посипте сиром. Згорніть лаваш щільно у рулет, підгинаючи краї, щоб начинка не висипалася.

  7. Розігрійте пательню (без олії) та прогрійте рол з двох боків 1–2 хвилини, щоб сир розплавився.

Поради:

  • Замість сметани можна додати йогурт.

