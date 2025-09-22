- Дата публікації
Рол "Цезар" у лаваші: рецепт соковитої закуски
Обов’язково спробуйте приготувати в домашніх умовах рол «Цезар» — вийде набагато смачніше, корисніше й дешевше, ніж купити вже готовий.
Соковитий, ситний, з ніжним соусом зі сметани, рол сподобається як дорослим, так і дітям.
Інгредієнти
Для начинки:
лаваш вірменський — 1 шт.
філе куряче — 1 шт.
салат айсберг — 50 г
помідор — 1 шт.
сир твердий — 20 г
Для соусу:
сметана 10% — 3 ст. л.
гірчиця — 1 ч. л.
сік лимона — 1 ч. л.
соус соєвий — 2 ч. л.
часник сухий — 0,5 ч. л.
Приготування
Куряче філе відваріть у підсоленій воді 20 хвилин та остудіть.
Салат промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте соломкою.
Помідор наріжте півкільцями.
Сир натріть на дрібну тертку.
Для соусу змішайте сметану, гірчицю, сік лимона, соєвий соус і часник.
Лаваш змастіть соусом, викладіть з одного краю салат, куряче філе, помідори та посипте сиром. Згорніть лаваш щільно у рулет, підгинаючи краї, щоб начинка не висипалася.
Розігрійте пательню (без олії) та прогрійте рол з двох боків 1–2 хвилини, щоб сир розплавився.
Поради:
Замість сметани можна додати йогурт.