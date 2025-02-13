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Романтична вечеря до Дня закоханих: кухар-красунчик розповів, як смачно приготувати тунця

Романтична вечеря до Дня закоханих: кухар-красунчик розповів, як смачно приготувати тунця

Романтична вечеря з тунцем від Volodymyr Testardi / фото: Скриншот з Іnstagram_Volodymyr Testardі

Цей рецепт стейка з тунця – не просто вечеря, а справжній кулінарний шедевр, створений для особливих моментів. Завдяки гармонійному поєднанню ніжного тунця, хрусткої запеченої картоплі та свіжого салату, ви зможете насолодитися не лише смачними, а й візуально привабливими стравами, які створять атмосферу романтики та затишку.

Чарівний кухар Volodymyr Testardi поділився своїм рецептом стейка з тунця з запеченою картоплею та свіжим салатом, який стане справжнім акордом вашого романтичного побачення. Цей рецепт ідеально підходить для двох порцій та кожна деталь у ньому продумана до дрібниць, щоб подарувати вам неймовірне смакове та естетичне задоволення.

Інгредієнти

Філе тунця 
2 стейки (200–250 г кожен)
Білий та чорний кунжут 
4–5 ст. л
Картопля 
12–14 шт.
Салат айсберг
Шпинат
1 жменя
Кінза 
1 пучок
Сік лайма
1 шт.
Оливкова олія
Соус Теріякі 
4 ст. л
Густий йогурт 
2 ст. л
Олія чилі 
2 ч. л

Приготування

  1. Вистеліть деко пергаментним папером та розкладіть варену картоплю на відстані 5 см одна від одної. 
  2. З допомогою пергаментного паперу (розміром близько 10 см) створіть основу для кожної картоплини – це допоможе досягти рівномірної товщини приблизно 1 см. Притисніть пергамент широкою склянкою для формування ідеального рівного шару. 
  3. Збризніть картоплю оливковою олією, приправте сіллю та перцем. 
  4. Помістіть у розігріту до 200°C духовку на 15 хв, поки вона не набуде золотистої скоринки та хрусткої текстури.
  5. У плоскому блюді змішайте білий та чорний кунжут, додайте трохи солі для смаку. Приправте стейки тунця сіллю, після чого щедро обваляйте їх у кунжутній суміші, притискаючи, щоб зерна добре прилипли до поверхні. Потім обережно переверніть стейки та повторіть процес, щоб отримати рівномірне покриття з усіх боків.
  6. У блендері чи за допомогою ручного міксера змішайте пучок кінзи, сік одного лайма та 4 ст. л оливкової олії до утворення однорідної маси. Приправте соус сіллю та перцем до свого смаку. 
  7. На розігрітій пательні з 2 ст. л оливкової олії смажте стейки тунця по 2 хв з кожного боку. Важливо, щоб зовні тунець набув легкого золотистого кольору, а всередині залишився рожевим і ніжним. 
  8. Після смаження відкладіть стейки на декілька хвилин, щоб вони "відпочили" – це дозволить соку рівномірно розподілитися по мʼясу.
  9. У великій мисці змішайте невеликий лист салату айсберг, жменю шпинату та решту кінзи. Додайте 4 столові ложки оливкової олії, трохи солі та перцю до свого смаку. 
  10. На тарілку викладіть 4 ст. л соусу Теріякі, це додасть легку солодкувату нотку до загальної композиції. 
  11. Акуратно наріжте стейки тунця смужками шириною 1–1,5 см і викладіть їх на соус. Поруч покладіть запечену картоплю, полийте її 2 ст. л густого йогурту і скропіть 2 ч. л олії чилі, це додасть пікантності. 
  12. Свіжий салат подавайте як гарнір і доповніть загальну композицію страви.

 Ця страва – чудовий варіант для романтичної вечері, де кожна деталь має значення, а смак і презентація підіймають настрій та створюють неповторну атмосферу. Не зволікайте – спробуйте цей рецепт і нехай кожен шматочок тунця стане символом вашої любові та турботи. 

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