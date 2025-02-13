Романтична вечеря до Дня закоханих: кухар-красунчик розповів, як смачно приготувати тунця

Цей рецепт стейка з тунця – не просто вечеря, а справжній кулінарний шедевр, створений для особливих моментів. Завдяки гармонійному поєднанню ніжного тунця, хрусткої запеченої картоплі та свіжого салату, ви зможете насолодитися не лише смачними, а й візуально привабливими стравами, які створять атмосферу романтики та затишку.
Чарівний кухар Volodymyr Testardi поділився своїм рецептом стейка з тунця з запеченою картоплею та свіжим салатом, який стане справжнім акордом вашого романтичного побачення. Цей рецепт ідеально підходить для двох порцій та кожна деталь у ньому продумана до дрібниць, щоб подарувати вам неймовірне смакове та естетичне задоволення.
Інгредієнти
- Філе тунця
- 2 стейки (200–250 г кожен)
- Білий та чорний кунжут
- 4–5 ст. л
- Картопля
- 12–14 шт.
- Салат айсберг
- Шпинат
- 1 жменя
- Кінза
- 1 пучок
- Сік лайма
- 1 шт.
- Оливкова олія
- Соус Теріякі
- 4 ст. л
- Густий йогурт
- 2 ст. л
- Олія чилі
- 2 ч. л
Приготування
- Вистеліть деко пергаментним папером та розкладіть варену картоплю на відстані 5 см одна від одної.
- З допомогою пергаментного паперу (розміром близько 10 см) створіть основу для кожної картоплини – це допоможе досягти рівномірної товщини приблизно 1 см. Притисніть пергамент широкою склянкою для формування ідеального рівного шару.
- Збризніть картоплю оливковою олією, приправте сіллю та перцем.
- Помістіть у розігріту до 200°C духовку на 15 хв, поки вона не набуде золотистої скоринки та хрусткої текстури.
- У плоскому блюді змішайте білий та чорний кунжут, додайте трохи солі для смаку. Приправте стейки тунця сіллю, після чого щедро обваляйте їх у кунжутній суміші, притискаючи, щоб зерна добре прилипли до поверхні. Потім обережно переверніть стейки та повторіть процес, щоб отримати рівномірне покриття з усіх боків.
- У блендері чи за допомогою ручного міксера змішайте пучок кінзи, сік одного лайма та 4 ст. л оливкової олії до утворення однорідної маси. Приправте соус сіллю та перцем до свого смаку.
- На розігрітій пательні з 2 ст. л оливкової олії смажте стейки тунця по 2 хв з кожного боку. Важливо, щоб зовні тунець набув легкого золотистого кольору, а всередині залишився рожевим і ніжним.
- Після смаження відкладіть стейки на декілька хвилин, щоб вони "відпочили" – це дозволить соку рівномірно розподілитися по мʼясу.
- У великій мисці змішайте невеликий лист салату айсберг, жменю шпинату та решту кінзи. Додайте 4 столові ложки оливкової олії, трохи солі та перцю до свого смаку.
- На тарілку викладіть 4 ст. л соусу Теріякі, це додасть легку солодкувату нотку до загальної композиції.
- Акуратно наріжте стейки тунця смужками шириною 1–1,5 см і викладіть їх на соус. Поруч покладіть запечену картоплю, полийте її 2 ст. л густого йогурту і скропіть 2 ч. л олії чилі, це додасть пікантності.
- Свіжий салат подавайте як гарнір і доповніть загальну композицію страви.
Ця страва – чудовий варіант для романтичної вечері, де кожна деталь має значення, а смак і презентація підіймають настрій та створюють неповторну атмосферу. Не зволікайте – спробуйте цей рецепт і нехай кожен шматочок тунця стане символом вашої любові та турботи.
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