Омлет без яєць: цікавий рецепт традиційного сніданку

Цікавий веганський сніданок, який варто спробувати, адже він сподобається навіть поціновувачам мʼясних страв.

Блогер Alessandro Vitale показав, як приготувати смачний омлет без яєць, який смакуватиме всій вашій родині.

Інгредієнти Твердий тофу 200 г Соєве молоко 140 мл Оливкова олія 3 ст. л Картопляний крохмаль 6 ст. л Дріжджі 1 ч. л Веганське масло 3 ст. л Чорний перець Морська сіль 1/2 ч. л Шпинат

Приготування:

Розімніть тофу та додайте всі інгредієнти у блендер і ретельно все переблендеріть;

У цей час розігрійте на вогні пательню та вилийте на неї суміш;

На одну частину омлету покладіть бажану начинку. Це може бути веганський сир, зелень та овочі. Накрийте начинку другою половинкою омлету.

Смачного!

Омлет краще подавати до столу теплим. За бажанням можна додати улюблені соуси.

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