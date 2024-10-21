Рослинний сир з прянощами: цікавий рецепт грецької страви

Цей смачний рослинний сир дуже легко приготувати з будь-яких ваших улюблених горіхів.
На сторінці spicymoustache показали, як приготувати веганський сир з прянощами.
Інгредієнти
- Горіхи макадамія
- 2 склянки
- Вода
- 1-1/2 склянки
- Місо
- 1 ст. л
- Сіль
- Часник
- 2 зубчики
- Чорний перець
- Цибульна приправа
- 1 ч. л
- Цибуля-трибулька
- Кунжут
- Паприка
- Томатна приправа
- Олія
Приготування:
- Замочіть горіхи макадамії на ніч;
- Процідіть, змішайте у блендері з 1-1/2 склянки води та місо;
- Помістіть суміш у натуральну тканину чи бинт, придавіть зверху, щоб вийшла вся вода і залиште на ніч бродити;
- Потім додайте ваші улюблені спеції, сформуйте кульки та покрийте їх улюбленим насінням, травами чи спеціями;
- Помістіть кульки в банку та полийте оливковою олією.
Поради:
- Замість горіхів макадамія можете використати інші ваші улюблені;
- Зберігати в холодильнику.
Рослинний сир з прянощами — це смачна та корисна альтернатива звичайному сиру, яка підійде не лише веганам, але й усім, хто шукає нові смаки. Ви можете експериментувати з різними горіхами та спеціями, адаптуючи рецепт до своїх вподобань.
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