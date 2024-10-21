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Рослинний сир з прянощами: цікавий рецепт грецької страви

Рослинний сир з прянощами: цікавий рецепт грецької страви

Сирні веганські кульки у прянощах / Фото: Credits

Цей смачний рослинний сир дуже легко приготувати з будь-яких ваших улюблених горіхів.

На сторінці spicymoustache показали, як приготувати веганський сир з прянощами.

Інгредієнти

Горіхи макадамія
2 склянки 
Вода
1-1/2 склянки
Місо
1 ст. л
Сіль
Часник
2 зубчики 
Чорний перець
Цибульна приправа
1 ч. л
Цибуля-трибулька
Кунжут
Паприка
Томатна приправа
Олія

Приготування:

  • Замочіть горіхи макадамії на ніч;
  • Процідіть, змішайте у блендері з 1-1/2 склянки води та місо;
  • Помістіть суміш у натуральну тканину чи бинт, придавіть зверху, щоб вийшла вся вода і залиште на ніч бродити;
  • Потім додайте ваші улюблені спеції, сформуйте кульки та покрийте їх улюбленим насінням, травами чи спеціями;
  • Помістіть кульки в банку та полийте оливковою олією.

Поради:

  • Замість горіхів макадамія можете використати інші ваші улюблені;
  • Зберігати в холодильнику.

Рослинний сир з прянощами — це смачна та корисна альтернатива звичайному сиру, яка підійде не лише веганам, але й усім, хто шукає нові смаки. Ви можете експериментувати з різними горіхами та спеціями, адаптуючи рецепт до своїх вподобань.

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