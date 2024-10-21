Рослинний сир з прянощами: цікавий рецепт грецької страви

Цей смачний рослинний сир дуже легко приготувати з будь-яких ваших улюблених горіхів.

На сторінці spicymoustache показали, як приготувати веганський сир з прянощами.

Інгредієнти Горіхи макадамія 2 склянки Вода 1-1/2 склянки Місо 1 ст. л Сіль Часник 2 зубчики Чорний перець Цибульна приправа 1 ч. л Цибуля-трибулька Кунжут Паприка Томатна приправа Олія

Приготування:

Замочіть горіхи макадамії на ніч;

Процідіть, змішайте у блендері з 1-1/2 склянки води та місо;

Помістіть суміш у натуральну тканину чи бинт, придавіть зверху, щоб вийшла вся вода і залиште на ніч бродити;

Потім додайте ваші улюблені спеції, сформуйте кульки та покрийте їх улюбленим насінням, травами чи спеціями;

Помістіть кульки в банку та полийте оливковою олією.

Поради:

Замість горіхів макадамія можете використати інші ваші улюблені;

Зберігати в холодильнику.

Рослинний сир з прянощами — це смачна та корисна альтернатива звичайному сиру, яка підійде не лише веганам, але й усім, хто шукає нові смаки. Ви можете експериментувати з різними горіхами та спеціями, адаптуючи рецепт до своїх вподобань.

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