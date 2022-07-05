Роздавлена картопля із хрусткою скоринкою: рецепт незвичайного способу запікання

Ще один спосіб смачно приготувати улюблений гарнір у вашу скарбничку.

Родзинка цього рецепту в тому, що ароматний соус проникаю вглиб кожної картоплини і хрумка скоринка виходить не тільки на поверхні, а й глибоко всередині.

Інгредієнти

дрібна картопля, можна молода — 700 г

солоне вершкове масло — 2 ст. л.

оливкова олія — 1 ст. л.

спеції (на ваш вибір, добре підійде розмарин, петрушка, суміш перців) — щіпка

часник — 1-2 зубчики (можна замінити часниковим порошком)

Приготування

Розігрійте духовку до 200 градусів.

Картоплю можна в кожушках довести до кипіння в підсоленій воді. Варити до м'якості приблизно 20 хв. Злити воду та просушити.

Акуратно роздавіть кожну картоплину виделкою. Залишіть приблизно на 10 хвилин, щоб поверхні висохли.

Змішайте розтоплене вершкове масло, оливкову олію, сіль, часник та спеції.

Викладіть картоплю на деко, його можна змастити тонким шаром олії, скористатися папером або килимком для випікання.

Полийте або змастіть за допомогою силіконового пензлика кожну картоплину. Олії не повинно бути так багато, щоб картоплини плавали в ній.

Дайте картоплі постояти близько 10 хвилин, щоб олія всоталася перед випіканням.

Випікати 40-60 хвилин до золотистого кольору і суперхрусткої скоринки. Перед подаванням картоплю можна посипати зеленню.

Читайте також: