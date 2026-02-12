ТСН у соціальних мережах

Розсольник — як приготувати класику української кухні

Розсольник — суп, який асоціюється з теплом домашньої кухні та затишними обідами у колі родини. Ніжний бульйон, смажені овочі, солоні огірки та рис або перловка створюють ідеальний баланс смаку та текстури.

Станіслава Бондаренко
Розсольник tiktok.com_@mil_alex_recipes

Розсольник — це не просто суп, це символ української кухні, який легко адаптувати під сучасний ритм життя. Він ідеально підходить для обіду чи легкого перекушування, поєднує ситність і користь. Куряче стегно дає ніжний бульйон, рис або перловка додають ситості, а солоні огірки та томатна паста — яскравості та аромату.

Це страва, яка не потребує багатогодинного приготування, але дарує відчуття домашнього тепла і гастрономічного комфорту, а як все правильно зробити розповіли на сторінці mil_alex_recipes.

Інгредієнти

Картопля
600 г
Стегно курки
2 шт.
Вода
2,5 л
Цибуля
120 г
Морква
150 г
Солоні чи квашені огірки
150 г
Рис або перловка
100 г
Сіль
Перець
Приправа «Суміш овочів»
Олія
1 ст. л
Томатна паста
1 ст. л
Зелень (цибуля, кріп, петрушка)

Приготування

  1. У каструлі на 4,5 л закип’ятіть воду.

  2. Додайте курку та варіть 20–25 хв, постійно збирайте піну.

  3. Вийміть м’ясо, зніміть його з кістки та наріжте шматочками.

  4. У бульйон покладіть нарізану картоплю та рис або перловку (перловку бажано замочити на ніч).

  5. На сковороді розігрійте олію, додайте нарізану цибулю та моркву та смажте 5 хв.

  6. Додайте нарізані огірки та томатну пасту, влийте два черпаки бульйону та тушкуйте ще 7 хв.

  7. Додайте до каструлі нарізане м’ясо.

  8. Всипте овочі зі сковороди.

  9. Посоліть, поперчіть і додайте суміш овочів.

  10. Варіть ще 10 хв, вимкніть вогонь, додайте зелень, накрийте кришкою та дайте настоятися.

Розсольник — це ідеальний приклад того, як традиційна страва може бути швидкою, смачною та корисною. Вона поєднує ситність, аромат і текстурну різноманітність, а приготування займає менш як годину.

Ніжний бульйон, ароматні овочі та солоні огірки — ідеальне поєднання для затишного обіду, який підійде як для сімейного столу, так і для швидкого перекушування.

Розсольник — це не просто суп, це маленька домашня магія у вашій каструлі.

