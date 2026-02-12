Розсольник tiktok.com_@mil_alex_recipes

Розсольник — це не просто суп, це символ української кухні, який легко адаптувати під сучасний ритм життя. Він ідеально підходить для обіду чи легкого перекушування, поєднує ситність і користь. Куряче стегно дає ніжний бульйон, рис або перловка додають ситості, а солоні огірки та томатна паста — яскравості та аромату.

Це страва, яка не потребує багатогодинного приготування, але дарує відчуття домашнього тепла і гастрономічного комфорту, а як все правильно зробити розповіли на сторінці mil_alex_recipes.

Інгредієнти Картопля 600 г Стегно курки 2 шт. Вода 2,5 л Цибуля 120 г Морква 150 г Солоні чи квашені огірки 150 г Рис або перловка 100 г Сіль Перець Приправа «Суміш овочів» Олія 1 ст. л Томатна паста 1 ст. л Зелень (цибуля, кріп, петрушка)

У каструлі на 4,5 л закип’ятіть воду. Додайте курку та варіть 20–25 хв, постійно збирайте піну. Вийміть м’ясо, зніміть його з кістки та наріжте шматочками. У бульйон покладіть нарізану картоплю та рис або перловку (перловку бажано замочити на ніч). На сковороді розігрійте олію, додайте нарізану цибулю та моркву та смажте 5 хв. Додайте нарізані огірки та томатну пасту, влийте два черпаки бульйону та тушкуйте ще 7 хв. Додайте до каструлі нарізане м’ясо. Всипте овочі зі сковороди. Посоліть, поперчіть і додайте суміш овочів. Варіть ще 10 хв, вимкніть вогонь, додайте зелень, накрийте кришкою та дайте настоятися.

Розсольник — це ідеальний приклад того, як традиційна страва може бути швидкою, смачною та корисною. Вона поєднує ситність, аромат і текстурну різноманітність, а приготування займає менш як годину.

Ніжний бульйон, ароматні овочі та солоні огірки — ідеальне поєднання для затишного обіду, який підійде як для сімейного столу, так і для швидкого перекушування.

Розсольник — це не просто суп, це маленька домашня магія у вашій каструлі.