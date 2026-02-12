- Дата публікації
Розсольник — як приготувати класику української кухні
Розсольник — суп, який асоціюється з теплом домашньої кухні та затишними обідами у колі родини. Ніжний бульйон, смажені овочі, солоні огірки та рис або перловка створюють ідеальний баланс смаку та текстури.
Розсольник — це не просто суп, це символ української кухні, який легко адаптувати під сучасний ритм життя. Він ідеально підходить для обіду чи легкого перекушування, поєднує ситність і користь. Куряче стегно дає ніжний бульйон, рис або перловка додають ситості, а солоні огірки та томатна паста — яскравості та аромату.
Це страва, яка не потребує багатогодинного приготування, але дарує відчуття домашнього тепла і гастрономічного комфорту, а як все правильно зробити розповіли на сторінці mil_alex_recipes.
Інгредієнти
- Картопля
- 600 г
- Стегно курки
- 2 шт.
- Вода
- 2,5 л
- Цибуля
- 120 г
- Морква
- 150 г
- Солоні чи квашені огірки
- 150 г
- Рис або перловка
- 100 г
- Сіль
-
- Перець
-
- Приправа «Суміш овочів»
-
- Олія
- 1 ст. л
- Томатна паста
- 1 ст. л
- Зелень (цибуля, кріп, петрушка)
-
Приготування
У каструлі на 4,5 л закип’ятіть воду.
Додайте курку та варіть 20–25 хв, постійно збирайте піну.
Вийміть м’ясо, зніміть його з кістки та наріжте шматочками.
У бульйон покладіть нарізану картоплю та рис або перловку (перловку бажано замочити на ніч).
На сковороді розігрійте олію, додайте нарізану цибулю та моркву та смажте 5 хв.
Додайте нарізані огірки та томатну пасту, влийте два черпаки бульйону та тушкуйте ще 7 хв.
Додайте до каструлі нарізане м’ясо.
Всипте овочі зі сковороди.
Посоліть, поперчіть і додайте суміш овочів.
Варіть ще 10 хв, вимкніть вогонь, додайте зелень, накрийте кришкою та дайте настоятися.
Розсольник — це ідеальний приклад того, як традиційна страва може бути швидкою, смачною та корисною. Вона поєднує ситність, аромат і текстурну різноманітність, а приготування займає менш як годину.
Ніжний бульйон, ароматні овочі та солоні огірки — ідеальне поєднання для затишного обіду, який підійде як для сімейного столу, так і для швидкого перекушування.
Розсольник — це не просто суп, це маленька домашня магія у вашій каструлі.