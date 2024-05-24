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Рубані котлети з броколі: простий та корисний рецепт

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
132 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
239
Час на прочитання
1 хв
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Рубані котлети з броколі: простий та корисний рецепт

Рубані котлети з брокколі / Фото: Credits

Рубані котлети з броколі — це чудовий вибір для смачного обіду або вечері. Таку страву легко приготувати без кулінарного досвіду.

Котлети готуються з курячого філе з додаванням броколі, яйця, борошна, часнику та спецій. Завдяки капусті страва виходить ніжною та соковитою.

Інгредієнти

куряче філе
500 г
капуста броколі
250 г
яйце
1 шт.
борошно
2 ст. л.
часник
3 зубчики
паприка мелена солодка
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Куряче філе вимийте та обсушіть паперовим рушником. Наріжте невеликими кубиками.
  2. Часник очистіть та видавіть через прес.
  3. Броколі розберіть на суцвіття та наріжте на невеликі шматочки. Викладіть все у миску. Додайте яйце, часник, паприку, борошно, перець та сіль. Перемішайте.
  4. На розігріту сковороду з олією викладайте ложкою котлети і обсмажуйте на середньому вогні з двох боків до золотистого кольору.

Поради:

  • На гарнір можна подати картоплю, улюблену кашу або тушковані овочі.

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