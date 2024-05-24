Рубані котлети з броколі: простий та корисний рецепт

Рубані котлети з броколі — це чудовий вибір для смачного обіду або вечері. Таку страву легко приготувати без кулінарного досвіду.
Котлети готуються з курячого філе з додаванням броколі, яйця, борошна, часнику та спецій. Завдяки капусті страва виходить ніжною та соковитою.
Інгредієнти
- куряче філе
- 500 г
- капуста броколі
- 250 г
- яйце
- 1 шт.
- борошно
- 2 ст. л.
- часник
- 3 зубчики
- паприка мелена солодка
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Куряче філе вимийте та обсушіть паперовим рушником. Наріжте невеликими кубиками.
- Часник очистіть та видавіть через прес.
- Броколі розберіть на суцвіття та наріжте на невеликі шматочки. Викладіть все у миску. Додайте яйце, часник, паприку, борошно, перець та сіль. Перемішайте.
- На розігріту сковороду з олією викладайте ложкою котлети і обсмажуйте на середньому вогні з двох боків до золотистого кольору.
Поради:
- На гарнір можна подати картоплю, улюблену кашу або тушковані овочі.
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