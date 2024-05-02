Рубані котлети з індички: швидкий рецепт

Коли у вас немає часу й бажання готувати фарш, приготуйте швидкі, соковиті котлети з індички без м'ясорубки. Для цього дрібно наріжте м'ясо, додайте сметану, часник, яйця і борошно. Перемішайте та обсмажте до готовності. Подавайте з будь-яким гарніром або свіжими овочами.
Інгредієнти
- філе індички
- 700 г
- яйце
- 2 шт.
- сметана
- 2 ст. л.
- борошно
- 3 ст. л.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 4 зубки
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Цибулю очистьте, помийте та натріть на дрібній тертці. Часник вичавіть через прес.
- М'ясо індички помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте невеликими кубиками. Додайте яйця, сметану, борошно, дрібно нарізану цибулю, часник, перець і сіль. Перемішайте. Залиште на 10 хвилин.
- На гарячу сковороду з невеликою кількістю олії столовою ложкою викладайте фарш. Обсмажуйте котлети на середньому вогні з двох боків до золотавого кольору.
Поради:
Філе можна використовувати куряче.
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