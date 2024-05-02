Рубані котлети з індички: швидкий рецепт

Коли у вас немає часу й бажання готувати фарш, приготуйте швидкі, соковиті котлети з індички без м'ясорубки. Для цього дрібно наріжте м'ясо, додайте сметану, часник, яйця і борошно. Перемішайте та обсмажте до готовності. Подавайте з будь-яким гарніром або свіжими овочами.