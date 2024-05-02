Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Рубані котлети з індички: швидкий рецепт

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
160 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
174
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Рубані котлети з індички: швидкий рецепт

Рубані котлети з індички / Фото: Credits

Коли у вас немає часу й бажання готувати фарш, приготуйте швидкі, соковиті котлети з індички без м'ясорубки. Для цього дрібно наріжте м'ясо, додайте сметану, часник, яйця і борошно. Перемішайте та обсмажте до готовності. Подавайте з будь-яким гарніром або свіжими овочами.

Інгредієнти

філе індички
700 г
яйце
2 шт.
сметана
2 ст. л.
борошно
3 ст. л.
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
4 зубки
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Цибулю очистьте, помийте та натріть на дрібній тертці. Часник вичавіть через прес.
  2. М'ясо індички помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте невеликими кубиками. Додайте яйця, сметану, борошно, дрібно нарізану цибулю, часник, перець і сіль. Перемішайте. Залиште на 10 хвилин.
  3. На гарячу сковороду з невеликою кількістю олії столовою ложкою викладайте фарш. Обсмажуйте котлети на середньому вогні з двох боків до золотавого кольору.

Поради:

Філе можна використовувати куряче.

Читайте також:

Піца-тости! Найсмачніші гарячі бутерброди – Рецепти Сніданку з 1+1

Піца-тости! Найсмачніші гарячі бутерброди – Рецепти Сніданку з 1+1

Повʼязані теми:

Наступна публікація