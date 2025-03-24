Рубані котлети з картоплею: простий рецепт

Приготуйте котлети з рубаного м'яса та сирої картоплі, яка надасть страві ситості та соковитості.
Вам знадобляться куряче філе, сира картопля, цибуля, яйця, борошно та спеції. Подавайте із салатом зі свіжих овочів або соліннями.
Інгредієнти
- куряче філе
- 600 г
- картопля
- 2 шт.
- яйця курячі
- 2 шт.
- сметана
- 2 ст. л.
- борошно пшеничне
- 3 ст. л.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 2 зубчики
- сіль
- паприка мелена
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- олія
- Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на маленькі кубики.
- Картоплю та часник очистіть і натріть на дрібну тертку.
- Цибулю очистіть і натріть на велику тертку.
- У мисці з'єднайте м'ясо, картоплю, борошно, цибулю, яйця та сметану. Додайте часник, паприку, перець чорний мелений, сіль і все перемішайте.
- На сковороді з розігрітою олією на середньому вогні обсмажте рубані котлети з двох боків до золотистого кольору.
- Спочатку один бік обсмажте під закритою кришкою, потім переверніть та обсмажте, не накриваючи кришкою.
Поради:
Замість борошна можна додати 35 г крохмалю, але маса повинна постояти 30 хвилин.
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