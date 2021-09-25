Рубані котлети з курячого філе з томатно-яблучним соусом: рецепт від Євгена Клопотенка

З котлетами така історія, як з борщем: я розпитав усіх своїх друзів, знайомих і колег і, як виявилося, жоден рецепт котлет не повторюється. А все тому, що це та страва, з якою можна експериментувати нескінченно.

До цієї страви взагалі не висуваються жодні критерії: котлети можуть бути соковитими або сухими, але з соусом, їх можна смажити на пательні, робити на грилі і запікати в духовці, а ще їх можна готувати з будь-якого м'яса.

Я приготував рубані котлети з курячого філе в духовці і доповнив смак томатно-яблучним соусом. Вийшло дуже смачно. Перш ніж перейти до покрокового рецепту, розповім, які спеції і соуси мені подобається додавати у котлети.

Спеції та соуси, які посилять смак страви:

Теріякі і соєвий соус. Ви приготували фарш, додали в нього чорний мелений перець, а тепер можна додати трохи соєвого соусу або теріякі — все залежить від того, який результат ви очікуєте. Цілком можна і зробити мікс із цих соусів, а смак довести сіллю, якщо це необхідно.

Копчена паприка і сушені томати. Якщо хочете котлети "з димком", то додайте трохи копченої паприки і сушених томатів. Якщо знайдете мікс томатів і солодкого перцю, можна поекспериментувати і з такою добавкою до котлет. Буде смачно.

Часник. Традиційно в котлети додають ріпчасту цибулю, а ви спробуйте ще додати кілька зубчиків часнику. Останній пропустіть через м'ясорубку разом із фаршем або вичавіть з допомогою часникодавки. Якщо не хочете явно часникового смаку і аромату, то його головку необхідно розібрати на зубчики, але не очищати, скласти в деко, скропити оливковою олією і запекти до готовності. Потім вичавити, розім'яти виделкою і додати в фарш.

Інгредієнти:

Для котлет:

500 г курячого філе

1 яйце

½ ч. л. цедри лимона

1 ріпчаста цибуля

1 ч. л. меленого коріандру

5 ст. л. панірувальних сухарів

сіль і перець за смаком

Для соусу:

1 томат

1 яблуко

1 зубчики часнику

1-2 ст. л. томатної пасти

50-70 мл води

2-3 гілочки петрушки

сіль і перець за смаком

Приготування:

Візьміть 500 г курячого філе, дрібно порубайте гострим ножем, перетворюючи його на рубаний фарш. Додайте за смаком сіль і перець, а також 1 ч. л. коріандру і ½ ч. л. цедри лимона.

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Візьміть одину ріпчасту цибулю і натріть на великій тертці. Так котлети стануть ще соковитішими і насиченішими за смаком.

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Тепер вбийте в фарш яйце і дуже добре його вимішайте.

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Сформуйте невеликі котлетки і запаніруйте в 5 ст. л. сухарів. Викладіть котлетки на деко, застелене пергаментом. Випікайте в духовці з температурою 180 градусів протягом 15-20 хвилин. Тут важливо не пересушити котлети, але і повністю їх пропекти, щоб всередині не було сирого рубленого фаршу.

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Тим часом приготуйте томатно-яблучний соус. У сотейнику з'єднайте томат, нарізаний дрібними кубиками, з яблуком, попередньо натерши його просто зі шкіркою на великій тертці. Додайте подрібнений зубчик часнику, 1-2 ст. л. томатної пасти, 50-70 мл води і дрібно порізані 2-3 гілочки петрушки. Додайте за смаком сіль і перець, тушкуйте 3 хвилини.

klopotenko.com

Готовий соус перебийте блендером до стану пюре. Подавайте готові рубані котлети з томатно-яблучним соусом.

klopotenko.com

Більше рецептів на klopotenko.com, а також в ефірі програми "Сніданок з 1+1" і "Сніданок. Вихідний" та розділі "Кухня".

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