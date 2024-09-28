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Рубані курячі котлети з кабачком та морквою: рецепт корисної страви

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
75 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
31
Час на прочитання
1 хв
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Рубані курячі котлети з кабачком та морквою: рецепт корисної страви

Рубані курячі котлети / Фото: Credits

Для різноманітності повсякденного меню приготуйте рубані курячі котлети з овочами.

До складу страви входять звичайні продукти: куряче філе, кабачки, морква та цибуля. За рахунок додавання кабачків котлети виходять ніжні та соковиті.

Інгредієнти

куряче філе
300 г
яйце куряче
1 шт.
кабачок
200 г
морква
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
1 зубчик
борошно пшеничне
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Куряче філе промийте та обсушіть паперовим рушником. Наріжте маленькими шматочками.
  2. Кабачок натріть на велику тертку.
  3. Моркву та цибулю очистіть. Моркву натріть на дрібну тертку, а цибулю дрібно наріжте. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажте моркву з цибулею до м'якості. Трохи остудіть.
  4. У куряче філе додайте кабачок, моркву з цибулею, часник, видавлений через прес, яйце, борошно, чорний перець мелений і сіль. Добре перемішайте.
  5. Обсмажте котлети на сковороді з олією з двох боків до золотистої скоринки.

Поради:

  • М'ясо можна використовувати будь-яке.

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