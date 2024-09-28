Рубані курячі котлети з кабачком та морквою: рецепт корисної страви

Для різноманітності повсякденного меню приготуйте рубані курячі котлети з овочами.

До складу страви входять звичайні продукти: куряче філе, кабачки, морква та цибуля. За рахунок додавання кабачків котлети виходять ніжні та соковиті.

Інгредієнти куряче філе 300 г яйце куряче 1 шт. кабачок 200 г морква 1 шт. цибуля ріпчаста 1 шт. часник 1 зубчик борошно пшеничне 2 ст. л. перець чорний мелений сіль олія

Куряче філе промийте та обсушіть паперовим рушником. Наріжте маленькими шматочками. Кабачок натріть на велику тертку. Моркву та цибулю очистіть. Моркву натріть на дрібну тертку, а цибулю дрібно наріжте. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажте моркву з цибулею до м'якості. Трохи остудіть. У куряче філе додайте кабачок, моркву з цибулею, часник, видавлений через прес, яйце, борошно, чорний перець мелений і сіль. Добре перемішайте. Обсмажте котлети на сковороді з олією з двох боків до золотистої скоринки.

Поради:

М'ясо можна використовувати будь-яке.

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