Рубані курячі котлети з кабачком та морквою: рецепт корисної страви

Для різноманітності повсякденного меню приготуйте рубані курячі котлети з овочами.
До складу страви входять звичайні продукти: куряче філе, кабачки, морква та цибуля. За рахунок додавання кабачків котлети виходять ніжні та соковиті.
Інгредієнти
- куряче філе
- 300 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- кабачок
- 200 г
- морква
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 1 зубчик
- борошно пшеничне
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Куряче філе промийте та обсушіть паперовим рушником. Наріжте маленькими шматочками.
- Кабачок натріть на велику тертку.
- Моркву та цибулю очистіть. Моркву натріть на дрібну тертку, а цибулю дрібно наріжте. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажте моркву з цибулею до м'якості. Трохи остудіть.
- У куряче філе додайте кабачок, моркву з цибулею, часник, видавлений через прес, яйце, борошно, чорний перець мелений і сіль. Добре перемішайте.
- Обсмажте котлети на сковороді з олією з двох боків до золотистої скоринки.
Поради:
- М'ясо можна використовувати будь-яке.
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