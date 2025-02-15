Рублені котлети під сиром у духовці: рецепт "лінивої" страви

Якщо ви шукаєте простий, але водночас неймовірно смачний рецепт, який сподобається як дорослим, так і дітям, зверніть увагу на цей варіант – рублені котлети у духовці.

На сторінці olga_riabenko_ розповіли, як приготувати рублені котлети під сиром. Це чудова альтернатива смаженим котлетам, а завдяки тому, що м’ясо рублене, страва зберігає свою соковитість.

Інгредієнти Куряче філе 500 г Помідор 1 шт. Яйце 1 шт. Сметана 20% 2 ст. л Борошно 2 ст. л Сир твердий 200 г Часникова приправа 2 ч. л Копчена паприка 1 ч. л Сіль Перець

Приготування

Куряче філе та помідор наріжте на маленькі шматочки. Додайте сметану, яйце, спеції та борошно. Перемішайте все до однорідності. Викладіть котлетки на застелене пергаментом деко, зверху викладіть натертий сир та випікайте 35 хв за 200°.

Поради:

Якщо хочете, щоб була золотава скоринка, наприкінці приготування увімкніть режим гриля на кілька хвилин.

Рублені котлети можна готувати з будь-якого м’яса – курки, індички, свинини чи навіть міксувати кілька видів.

Експериментуйте зі спеціями чи додатковими інгредієнтами, щоб створити свій унікальний кулінарний шедевр.

Цей рецепт рублених котлет – ідеальний варіант для тих, хто хоче насолодитися домашнім смаком без зайвих зусиль. Він підійде як для буденного сімейного обіду, так і для святкового столу, де кожен зможе відчути турботу та любов, вкладену в кожну страву.

Спробуйте цей рецепт і переконайтеся, що лінь на кухні може стати запорукою справжнього кулінарного задоволення.

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