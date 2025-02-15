Рублені котлети під сиром у духовці: рецепт "лінивої" страви

Якщо ви шукаєте простий, але водночас неймовірно смачний рецепт, який сподобається як дорослим, так і дітям, зверніть увагу на цей варіант – рублені котлети у духовці.
На сторінці olga_riabenko_ розповіли, як приготувати рублені котлети під сиром. Це чудова альтернатива смаженим котлетам, а завдяки тому, що м’ясо рублене, страва зберігає свою соковитість.
Інгредієнти
- Куряче філе
- 500 г
- Помідор
- 1 шт.
- Яйце
- 1 шт.
- Сметана 20%
- 2 ст. л
- Борошно
- 2 ст. л
- Сир твердий
- 200 г
- Часникова приправа
- 2 ч. л
- Копчена паприка
- 1 ч. л
- Сіль
- Перець
Приготування
- Куряче філе та помідор наріжте на маленькі шматочки.
- Додайте сметану, яйце, спеції та борошно. Перемішайте все до однорідності.
- Викладіть котлетки на застелене пергаментом деко, зверху викладіть натертий сир та випікайте 35 хв за 200°.
Поради:
- Якщо хочете, щоб була золотава скоринка, наприкінці приготування увімкніть режим гриля на кілька хвилин.
- Рублені котлети можна готувати з будь-якого м’яса – курки, індички, свинини чи навіть міксувати кілька видів.
- Експериментуйте зі спеціями чи додатковими інгредієнтами, щоб створити свій унікальний кулінарний шедевр.
Цей рецепт рублених котлет – ідеальний варіант для тих, хто хоче насолодитися домашнім смаком без зайвих зусиль. Він підійде як для буденного сімейного обіду, так і для святкового столу, де кожен зможе відчути турботу та любов, вкладену в кожну страву.
Спробуйте цей рецепт і переконайтеся, що лінь на кухні може стати запорукою справжнього кулінарного задоволення.
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