Рублені котлети з печінки: швидкий рецепт

Соковиті, ніжні всередині та з апетитною рум’яною скоринкою — рублені котлети з печінки підкорять навіть тих, хто досі скептично ставився до цієї страви. Готуються вони напрочуд легко, а смак — просто незрівнянний.
Саме рецепт таких котлети запропонувала на своїй сторінці кулінарна майстриня Ольга Рябенко та він вартий того, щоб з’явитися у вашій скарбничці улюблених страв.
Печінка — це джерело заліза, білка та корисних мікроелементів. Вона чудово впливає на кровотворну систему, зміцнює імунітет і дарує відчуття ситості надовго. До того ж цей рецепт підходить навіть для тих, хто не в захваті від класичної печінки — завдяки правильному поєднанню інгредієнтів котлети виходять м’якими та ароматними, без звичної для печінкових страв гіркуватості.
Інгредієнти
- Куряча печінка
- 500 г
- Яйця
- 2 шт.
- Кукурудзяне борошно
- 2 ст. л
- Зелена цибуля
- 5 стебел
- Сіль
- Перець
- Сушений часник
- 1 ч. л
- Олія
- Сметана
Приготування
- Курячу печінку промийте під проточною водою, акуратно видаліть плівки та наріжте дрібними шматочками.
- Дрібно наріжте зелену цибулю та додайте її до печінки.
- Розбийте у миску яйця, всипте кукурудзяне борошно, додайте сіль, перець та сушений часник. Ретельно перемішайте масу — вона має стати однорідною та ніжною.
- На добре розігріту пательню налийте олію. Ложкою викладіть печінкову масу та обсмажте на середньому вогні до появи золотистої скоринки. Але пам’ятайте, не пересмажуйте. Котлети мають залишатися трохи рожевими всередині — так вони збережуть свою соковитість.
Поради:
- Не економте на спеціях — часник, перець і зелена цибуля чудово відтіняють смак печінки.
- Не пересушуйте — правильна термічна обробка гарантує ніжність страви.
Найкраще смакують такі котлети зі сметаною — вона підкреслить їхню ніжність та додасть м’якості. Можна також доповнити свіжими овочами чи легким салатом — ідеальне поєднання для ситного, але водночас легкого обіду чи вечері.
Приготуйте ці котлети хоча б раз і вони неодмінно стануть частиною вашого домашнього меню.
Смачного!
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