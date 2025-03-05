Рублені котлети з печінки: швидкий рецепт

Соковиті, ніжні всередині та з апетитною рум’яною скоринкою — рублені котлети з печінки підкорять навіть тих, хто досі скептично ставився до цієї страви. Готуються вони напрочуд легко, а смак — просто незрівнянний.

Саме рецепт таких котлети запропонувала на своїй сторінці кулінарна майстриня Ольга Рябенко та він вартий того, щоб з’явитися у вашій скарбничці улюблених страв.

Печінка — це джерело заліза, білка та корисних мікроелементів. Вона чудово впливає на кровотворну систему, зміцнює імунітет і дарує відчуття ситості надовго. До того ж цей рецепт підходить навіть для тих, хто не в захваті від класичної печінки — завдяки правильному поєднанню інгредієнтів котлети виходять м’якими та ароматними, без звичної для печінкових страв гіркуватості.

Інгредієнти Куряча печінка 500 г Яйця 2 шт. Кукурудзяне борошно 2 ст. л Зелена цибуля 5 стебел Сіль Перець Сушений часник 1 ч. л Олія Сметана

Приготування

Курячу печінку промийте під проточною водою, акуратно видаліть плівки та наріжте дрібними шматочками. Дрібно наріжте зелену цибулю та додайте її до печінки. Розбийте у миску яйця, всипте кукурудзяне борошно, додайте сіль, перець та сушений часник. Ретельно перемішайте масу — вона має стати однорідною та ніжною. На добре розігріту пательню налийте олію. Ложкою викладіть печінкову масу та обсмажте на середньому вогні до появи золотистої скоринки. Але пам’ятайте, не пересмажуйте. Котлети мають залишатися трохи рожевими всередині — так вони збережуть свою соковитість.

Поради:

Не економте на спеціях — часник, перець і зелена цибуля чудово відтіняють смак печінки.

Не пересушуйте — правильна термічна обробка гарантує ніжність страви.

Найкраще смакують такі котлети зі сметаною — вона підкреслить їхню ніжність та додасть м’якості. Можна також доповнити свіжими овочами чи легким салатом — ідеальне поєднання для ситного, але водночас легкого обіду чи вечері.

Приготуйте ці котлети хоча б раз і вони неодмінно стануть частиною вашого домашнього меню.

Смачного!

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