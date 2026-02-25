Рублені котлетки з печінки / © Credits

Печінка — це не лише джерело білка, вітамінів A, B та заліза, а й продукт, який за правильного оброблення стає справжнім гастрономічним відкриттям. Рублені котлетки — це ніжний, ароматний та ситний варіант, який можна подати з гарніром або свіжими овочами. Вони легко готуються, а секрет ідеальної текстури — дрібне нарізання печінки та правильна засмажка овочів, а як все приготувати розповіли на сторінці Liliya.cooking.

Інгредієнти Куряча печінка 700 г Цибуля 1 шт. Морква 1 шт. Сметана 1 ст. л Яйце 1 шт. Борошно 3 ст. л Улюблені спеції Сіль Перець Олія 2 ст. л

Приготування

Наріжте дрібно цибулю та натріть моркву. Розігрійте на пательні трохи олії та обсмажте овочі декілька хвилин до м’якості. Потім відставте їх остигати, вони стануть основою для котлет. Промийте курячу печінку та наріжте на маленькі шматочки. Чим дрібніше, тим ніжнішими будуть котлетки. У мисці з’єднайте подрібнену печінку з засмажкою, додайте сіль, перець, яйце, ложку сметани, борошно та спеції. Добре перемішайте, щоб утворилася однорідна маса. За допомогою ложки сформуйте невеликі котлетки. Вони повинні бути щільними, але не надто товстими, щоб добре просмажитися. Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії. Смажте котлетки з обох боків під кришкою до золотистої скоринки. Завдяки кришці вони залишаються соковитими всередині.

Подавання

Рублені котлетки з печінки можна подавати з картопляним пюре, тушкованими овочами чи легким салатом. Вони чудово смакують і гарячими, і трохи охолодженими — ідеально для перекушування чи обіду.

Рублені котлетки з печінки — це простий, швидкий та корисний рецепт, який точно стане улюбленим. Вони поєднують у собі насичений смак, ніжну текстуру та користь печінки для здоров’я.