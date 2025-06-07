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Рублені котлети: рецепт соковитої мʼясної страви
Рублені котлети — це справжня знахідка для тих, хто шукає ідеї для ситної вечері чи обіду. Вони готуються швидко, а завдяки нарізаному м’ясу, сирній нотці та ніжній текстурі — виходять особливо соковитими та ароматними.
Це ідеальний варіант для родинного столу: подобаються як дітям, так і дорослим. А головне — ви точно знаєте, що у складі лише натуральні інгредієнти, а як їх приготувати розповіли на сторінці mamanata.food.
Інгредієнти
- Куряче філе
- 600 г
- Цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- Твердий сир
- 150 г
- Кукурудзяний крохмаль
- 3 ст. л
- Яйця курячі
- 2 шт.
- Сметана
- 1 ст. л
- Сіль
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- Чорний мелений перець
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- Олія
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Приготування
Куряче філе ретельно промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте кубиками.
Цибулю також наріжте на дрібні кубики. Вона зробить котлети м’якшими та додасть легку солодку нотку.
Сир натріть на великій тертці.
У великій мисці змішайте: м’ясо, цибулю, сир, крохмаль, яйця, сметану, сіль і перець.
Добре перемішайте фарш до однорідної маси. Накрийте кришкою чи плівкою та поставте у холодильник на 15–20 хв.
Варіант 1: у мультипечі чи аерогрилі
Викладайте котлети ложкою на решітку чи деко, злегка змащене олією.
Запікайте за температури 200°C 15–20 хв, до рум’яної скоринки.
Варіант 2: у духовці
Викладайте ложкою на деко з пергаментом. Випікайте 20–25 хв за 190–200°C. За бажанням наприкінці можна увімкнути гриль-режим для утворення золотистої скоринки.
Варіант 3: на сковороді
Смажте на середньому вогні з обох боків до появи рум’яної скоринки (приблизно по 4–5 хв кожен бік), накрийте сковороду кришкою, щоб котлети пропеклися всередині.
Рублені курячі котлети — ідеальне поєднання простоти та смаку. Вони чудово підійдуть як для родинної вечері, так і для перекусу на роботі. Їх легко приготувати наперед і розігріти, а ще — заморозити у сирому вигляді про запас.