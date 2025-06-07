Рублені котлети: рецепт соковитої мʼясної страви / © Credits

Реклама

Це ідеальний варіант для родинного столу: подобаються як дітям, так і дорослим. А головне — ви точно знаєте, що у складі лише натуральні інгредієнти, а як їх приготувати розповіли на сторінці mamanata.food.

Інгредієнти Куряче філе 600 г Цибуля ріпчаста 1 шт. Твердий сир 150 г Кукурудзяний крохмаль 3 ст. л Яйця курячі 2 шт. Сметана 1 ст. л Сіль Чорний мелений перець Олія

Приготування

Куряче філе ретельно промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте кубиками. Цибулю також наріжте на дрібні кубики. Вона зробить котлети м’якшими та додасть легку солодку нотку. Сир натріть на великій тертці. У великій мисці змішайте: м’ясо, цибулю, сир, крохмаль, яйця, сметану, сіль і перець. Добре перемішайте фарш до однорідної маси. Накрийте кришкою чи плівкою та поставте у холодильник на 15–20 хв.

Варіант 1: у мультипечі чи аерогрилі

Викладайте котлети ложкою на решітку чи деко, злегка змащене олією.

Запікайте за температури 200°C 15–20 хв, до рум’яної скоринки.

Варіант 2: у духовці

Викладайте ложкою на деко з пергаментом. Випікайте 20–25 хв за 190–200°C. За бажанням наприкінці можна увімкнути гриль-режим для утворення золотистої скоринки.

Варіант 3: на сковороді

Смажте на середньому вогні з обох боків до появи рум’яної скоринки (приблизно по 4–5 хв кожен бік), накрийте сковороду кришкою, щоб котлети пропеклися всередині.

Рублені курячі котлети — ідеальне поєднання простоти та смаку. Вони чудово підійдуть як для родинної вечері, так і для перекусу на роботі. Їх легко приготувати наперед і розігріти, а ще — заморозити у сирому вигляді про запас.