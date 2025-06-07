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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
2 хв

Рублені котлети: рецепт соковитої мʼясної страви

Рублені котлети — це справжня знахідка для тих, хто шукає ідеї для ситної вечері чи обіду. Вони готуються швидко, а завдяки нарізаному м’ясу, сирній нотці та ніжній текстурі — виходять особливо соковитими та ароматними.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
200 ккал
Рублені котлети: рецепт соковитої мʼясної страви

Рублені котлети: рецепт соковитої мʼясної страви / © Credits

Це ідеальний варіант для родинного столу: подобаються як дітям, так і дорослим. А головне — ви точно знаєте, що у складі лише натуральні інгредієнти, а як їх приготувати розповіли на сторінці mamanata.food.

Інгредієнти

Куряче філе
600 г
Цибуля ріпчаста
1 шт.
Твердий сир
150 г
Кукурудзяний крохмаль
3 ст. л
Яйця курячі
2 шт.
Сметана
1 ст. л
Сіль
Чорний мелений перець
Олія

Приготування

  1. Куряче філе ретельно промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте кубиками.

  2. Цибулю також наріжте на дрібні кубики. Вона зробить котлети м’якшими та додасть легку солодку нотку.

  3. Сир натріть на великій тертці.

  4. У великій мисці змішайте: м’ясо, цибулю, сир, крохмаль, яйця, сметану, сіль і перець.

  5. Добре перемішайте фарш до однорідної маси. Накрийте кришкою чи плівкою та поставте у холодильник на 15–20 хв.

Варіант 1: у мультипечі чи аерогрилі

  • Викладайте котлети ложкою на решітку чи деко, злегка змащене олією.

  • Запікайте за температури 200°C 15–20 хв, до рум’яної скоринки.

Варіант 2: у духовці

  • Викладайте ложкою на деко з пергаментом. Випікайте 20–25 хв за 190–200°C. За бажанням наприкінці можна увімкнути гриль-режим для утворення золотистої скоринки.

Варіант 3: на сковороді

  • Смажте на середньому вогні з обох боків до появи рум’яної скоринки (приблизно по 4–5 хв кожен бік), накрийте сковороду кришкою, щоб котлети пропеклися всередині.

Рублені курячі котлети — ідеальне поєднання простоти та смаку. Вони чудово підійдуть як для родинної вечері, так і для перекусу на роботі. Їх легко приготувати наперед і розігріти, а ще — заморозити у сирому вигляді про запас.

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