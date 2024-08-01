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Рулет із кабачків із червоною рибою: рецепт розкішної закуски

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
131 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
138
Час на прочитання
1 хв
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Рулет із кабачків із червоною рибою: рецепт розкішної закуски

Рулет із кабачків із червоною рибою / Фото: Credits

Ефектна та нескладна у приготуванні закуска прикрасить будь-який святковий стіл. Такий рулет можна приготувати заздалегідь.

Ніжна основа з кабачків у поєднанні з сирною начинкою та червоною рибою гармонійно поєднуються, а сам рулет дуже гарно виглядає у розрізі.

Інгредієнти

кабачки
2 шт.
борошно пшеничне
2 ст. л.
куряче яйце
1 шт.
вершковий сир
100 г
червона риба (слабко солона)
150 г
часник сушений
1/3 ч. л.
сіль
кріп
  1. Кабачки натріть на великій тертці, додайте сіль і залиште на 10 хвилин|мінути|. Відіжміть їх і злийте сік. Додайте яйце, часник, борошно та перемішайте.
  2. Червону рибу наріжте на слайси.
  3. Кріп дрібно подрібніть, з'єднайте з вершковим сиром і перемішайте.
  4. Деко застелите пергаментом. Розподіліть кабачкове тісто рівним шаром. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 25 хвилин. Охолоджений корж переверніть папером вгору, і акуратно відокремте його від коржа.
  5. Намажте корж рівномірно вершковим сиром і викладіть слайси червоної риби, згорніть у рулет, потім загорніть у харчову плівку і відправте в холодильник на дві години. Зніміть плівку та наріжте рулет на шматочки.

Поради:

  • Вершковий сир та рибу дістаньте з холодильника безпосередньо перед приготуванням начинки.
  • Червону рибу використовуйте будь-яку.
  • Рулет можна залишити у холодильнику на ніч.

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