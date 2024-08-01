Рулет із кабачків із червоною рибою: рецепт розкішної закуски

Ефектна та нескладна у приготуванні закуска прикрасить будь-який святковий стіл. Такий рулет можна приготувати заздалегідь.
Ніжна основа з кабачків у поєднанні з сирною начинкою та червоною рибою гармонійно поєднуються, а сам рулет дуже гарно виглядає у розрізі.
Інгредієнти
- кабачки
- 2 шт.
- борошно пшеничне
- 2 ст. л.
- куряче яйце
- 1 шт.
- вершковий сир
- 100 г
- червона риба (слабко солона)
- 150 г
- часник сушений
- 1/3 ч. л.
- сіль
- кріп
- Кабачки натріть на великій тертці, додайте сіль і залиште на 10 хвилин|мінути|. Відіжміть їх і злийте сік. Додайте яйце, часник, борошно та перемішайте.
- Червону рибу наріжте на слайси.
- Кріп дрібно подрібніть, з'єднайте з вершковим сиром і перемішайте.
- Деко застелите пергаментом. Розподіліть кабачкове тісто рівним шаром. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 25 хвилин. Охолоджений корж переверніть папером вгору, і акуратно відокремте його від коржа.
- Намажте корж рівномірно вершковим сиром і викладіть слайси червоної риби, згорніть у рулет, потім загорніть у харчову плівку і відправте в холодильник на дві години. Зніміть плівку та наріжте рулет на шматочки.
Поради:
- Вершковий сир та рибу дістаньте з холодильника безпосередньо перед приготуванням начинки.
- Червону рибу використовуйте будь-яку.
- Рулет можна залишити у холодильнику на ніч.
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