Рулет із кабачків із червоною рибою: рецепт розкішної закуски

Ефектна та нескладна у приготуванні закуска прикрасить будь-який святковий стіл. Такий рулет можна приготувати заздалегідь.

Ніжна основа з кабачків у поєднанні з сирною начинкою та червоною рибою гармонійно поєднуються, а сам рулет дуже гарно виглядає у розрізі.

Інгредієнти кабачки 2 шт. борошно пшеничне 2 ст. л. куряче яйце 1 шт. вершковий сир 100 г червона риба (слабко солона) 150 г часник сушений 1/3 ч. л. сіль кріп

Кабачки натріть на великій тертці, додайте сіль і залиште на 10 хвилин|мінути|. Відіжміть їх і злийте сік. Додайте яйце, часник, борошно та перемішайте. Червону рибу наріжте на слайси. Кріп дрібно подрібніть, з'єднайте з вершковим сиром і перемішайте. Деко застелите пергаментом. Розподіліть кабачкове тісто рівним шаром. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 25 хвилин. Охолоджений корж переверніть папером вгору, і акуратно відокремте його від коржа. Намажте корж рівномірно вершковим сиром і викладіть слайси червоної риби, згорніть у рулет, потім загорніть у харчову плівку і відправте в холодильник на дві години. Зніміть плівку та наріжте рулет на шматочки.

Поради:

Вершковий сир та рибу дістаньте з холодильника безпосередньо перед приготуванням начинки.

Червону рибу використовуйте будь-яку.

Рулет можна залишити у холодильнику на ніч.

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