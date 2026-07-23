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Рулет із кабачків з тунцем: рецепт страви, яка сподобається всім
Холодна закуска, яку обов’язково варто приготувати влітку. Навіть ті, хто не любить кабачки, з’їдають таку страву з задоволенням.
Рулет виходить соковитим, з ніжною начинкою з консервованого тунця, сиру, помідорів і зелені. Ідеально підійде для дієтичного або святкового столу.
Інгредієнти
Для коржа:
кабачки — 800 г
курячі яйця — 3 шт.
пшеничне борошно — 2 ст. л.
часник — 2 зубки
чорний мелений перець
сіль
Для начинки:
тунець, консервований у власному соку — 1 банка (185 г)
вершковий сир — 150 г
помідор — 1 шт.
зелень (кріп, петрушка)
Приготування
Кабачки помийте, натріть на крупній тертці, посоліть і залиште на 10 хвилин, а потім злийте зайву рідину.
Часник очистьте та пропустіть через прес.
З тунця злийте рідину та розімніть його виделкою.
Помідор наріжте дрібними кубиками.
До миски викладіть кабачки, яйця, часник, додайте чорний мелений перець, борошно, посоліть і добре перемішайте.
Кабачкову масу викладіть на деко, застелене пергаментним папером, і рівномірно розподіліть.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 20–25 хвилин до золотистого кольору, остудіть, накрийте корж зверху аркушем чистого пергаменту, швидко переверніть та акуратно зніміть папір.
Кабачковий корж змастіть вершковим сиром, хаотично викладіть тунець, помідори, посипте зеленню і щільно згорніть у рулет, потім загорніть у харчову плівку та поставте до холодильника на 30–60 хвилин.
Поради:
Сир можна використовувати будь-який.