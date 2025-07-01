- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 868
- Час на прочитання
- 1 хв
Рулет із крабовими паличками та плавленим сиром: рецепт закуски нашвидкуруч
Рецепт смачної закуски, яка не потребує духовки та складних інгредієнтів.
Якщо у вас у запасі є лаваш, кілька крабових паличок та плавлений сир, ви вже на півдорозі до створення апетитного рулету. Цей рецепт стане справжньою паличкою-виручалочкою для несподіваних гостей чи святкового столу, а як приготувати цю закуску розповіли авторка сторінки foodblog_kristi.
Інгредієнти
- Лаваш тонкий
- 200 г
- Крабові палички
- 250 г
- Плавлений сирок
- 2 шт.
- Яйця варені
- 4 шт.
- Огірок свіжий
- 1 шт.
- Часник
- 4–5 зубчиків
- Майонез
- 4–5 ст. л
- Кріп
-
- Сіль
-
- Чорний перець
-
Приготування
Зваріть яйця, очистьте і натріть на дрібній тертці.
Крабові палички наріжте чи теж натріть.
Плавлені сирки попередньо потримайте у морозилці 10 хв, щоб легше натерти.
Змішайте яйця, крабові палички, сирки, кріп і подрібнений часник у великій мисці. Додайте сіль, перець і майонез.
Розділіть начинку на дві рівні частини.
На кожен лаваш рівномірно викладіть начинку, з одного краю покладіть смужки свіжого огірка (можна без шкірки).
Згорніть у щільний рулет, загорніть у харчову плівку.
Відправте в холодильник на 30–60 хв, щоб начинка стабілізувалася.
Наріжте порційними шматочками перед подачею.
Поради
Якщо не любите майонез — замініть його грецьким йогуртом або домашнім соусом на сметані з гірчицею.
Замініть крабові палички на тунець або відварене куряче філе для альтернативи.
Начинку можна урізноманітнити — додайте перець, оливки чи зелену цибулю.
Спробуйте цей рулет вже сьогодні — смачно, швидко та корисно.