Рулет із крабовими паличками та плавленим сиром: рецепт закуски нашвидкуруч

Рулет із крабовими паличками та плавленим сиром / © Credits

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Якщо у вас у запасі є лаваш, кілька крабових паличок та плавлений сир, ви вже на півдорозі до створення апетитного рулету. Цей рецепт стане справжньою паличкою-виручалочкою для несподіваних гостей чи святкового столу, а як приготувати цю закуску розповіли авторка сторінки foodblog_kristi.

Інгредієнти Лаваш тонкий 200 г Крабові палички 250 г Плавлений сирок 2 шт. Яйця варені 4 шт. Огірок свіжий 1 шт. Часник 4–5 зубчиків Майонез 4–5 ст. л Кріп Сіль Чорний перець

Приготування

Зваріть яйця, очистьте і натріть на дрібній тертці. Крабові палички наріжте чи теж натріть. Плавлені сирки попередньо потримайте у морозилці 10 хв, щоб легше натерти. Змішайте яйця, крабові палички, сирки, кріп і подрібнений часник у великій мисці. Додайте сіль, перець і майонез. Розділіть начинку на дві рівні частини. На кожен лаваш рівномірно викладіть начинку, з одного краю покладіть смужки свіжого огірка (можна без шкірки). Згорніть у щільний рулет, загорніть у харчову плівку. Відправте в холодильник на 30–60 хв, щоб начинка стабілізувалася. Наріжте порційними шматочками перед подачею.

Поради

Якщо не любите майонез — замініть його грецьким йогуртом або домашнім соусом на сметані з гірчицею.

Замініть крабові палички на тунець або відварене куряче філе для альтернативи.

Начинку можна урізноманітнити — додайте перець, оливки чи зелену цибулю.

Спробуйте цей рулет вже сьогодні — смачно, швидко та корисно.