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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
868
Час на прочитання
1 хв

Рулет із крабовими паличками та плавленим сиром: рецепт закуски нашвидкуруч

Рецепт смачної закуски, яка не потребує духовки та складних інгредієнтів.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
200 ккал
Рулет із крабовими паличками та плавленим сиром

Рулет із крабовими паличками та плавленим сиром / © Credits

Якщо у вас у запасі є лаваш, кілька крабових паличок та плавлений сир, ви вже на півдорозі до створення апетитного рулету. Цей рецепт стане справжньою паличкою-виручалочкою для несподіваних гостей чи святкового столу, а як приготувати цю закуску розповіли авторка сторінки foodblog_kristi.

Інгредієнти

Лаваш тонкий
200 г
Крабові палички
250 г
Плавлений сирок
2 шт.
Яйця варені
4 шт.
Огірок свіжий
1 шт.
Часник
4–5 зубчиків
Майонез
4–5 ст. л
Кріп
Сіль
Чорний перець

Приготування

  1. Зваріть яйця, очистьте і натріть на дрібній тертці.

  2. Крабові палички наріжте чи теж натріть.

  3. Плавлені сирки попередньо потримайте у морозилці 10 хв, щоб легше натерти.

  4. Змішайте яйця, крабові палички, сирки, кріп і подрібнений часник у великій мисці. Додайте сіль, перець і майонез.

  5. Розділіть начинку на дві рівні частини.

  6. На кожен лаваш рівномірно викладіть начинку, з одного краю покладіть смужки свіжого огірка (можна без шкірки).

  7. Згорніть у щільний рулет, загорніть у харчову плівку.

  8. Відправте в холодильник на 30–60 хв, щоб начинка стабілізувалася.

  9. Наріжте порційними шматочками перед подачею.

Поради

  • Якщо не любите майонез — замініть його грецьким йогуртом або домашнім соусом на сметані з гірчицею.

  • Замініть крабові палички на тунець або відварене куряче філе для альтернативи.

  • Начинку можна урізноманітнити — додайте перець, оливки чи зелену цибулю.

Спробуйте цей рулет вже сьогодні — смачно, швидко та корисно.

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