Рецепти
195
1 хв

Рулет з курячого філе з болгарським перцем і сиром: рецепт святкової закуски

Приготуйте легкий, святковий курячий рулет з болгарським перцем і сиром, запечений у духовці.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
1 год. 10 хв.
137 ккал
Рулет з курячого філе з болгарським перцем і сиром

Рулет з курячого філе з болгарським перцем і сиром / © Credits

Страва виходить соковитою, з яскравою начинкою. Під час подавання наріжте рулет скибочками і доповніть його свіжими овочами.

Інгредієнти

філе куряче
400 г
перець болгарський (червоний)
0,5 шт.
сир твердий
50 г
гірчиця
0,5 ч. л.
сметана
1 ст. л.
перець чорний мелений
сіль

  1. Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником, розріжте вздовж, не розрізаючи до кінця, розгорніть, як книжку, накрийте харчовою плівкою та злегка відбийте кухонним молоточком.

  2. Перець болгарський очистьте від насіння і наріжте тонкими смужками.

  3. У мисочці з’єднайте сметану, гірчицю, додайте сіль, чорний мелений перець і перемішайте.

  4. Твердий сир твердий натріть на крупну тертку.

  5. Куряче філе викладіть на робочу поверхню, змастіть сметаною з гірчицею, викладіть на край філе болгарський перець, зверху на перець — твердий сир і згорніть щільно в рулет, потім загорніть у два шари фольги та викладіть на деко.

  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин. Остудіть і зніміть фольгу.

Поради:

  • Перед нарізанням рулет обов’язково потрібно охолодити, щоб зріз був гарним.

  • Сметану використовуйте будь-яку.

