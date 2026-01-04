- Дата публікації
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 195
- Час на прочитання
- 1 хв
Рулет з курячого філе з болгарським перцем і сиром: рецепт святкової закуски
Приготуйте легкий, святковий курячий рулет з болгарським перцем і сиром, запечений у духовці.
Страва виходить соковитою, з яскравою начинкою. Під час подавання наріжте рулет скибочками і доповніть його свіжими овочами.
Інгредієнти
- філе куряче
- 400 г
- перець болгарський (червоний)
- 0,5 шт.
- сир твердий
- 50 г
- гірчиця
- 0,5 ч. л.
- сметана
- 1 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником, розріжте вздовж, не розрізаючи до кінця, розгорніть, як книжку, накрийте харчовою плівкою та злегка відбийте кухонним молоточком.
Перець болгарський очистьте від насіння і наріжте тонкими смужками.
У мисочці з’єднайте сметану, гірчицю, додайте сіль, чорний мелений перець і перемішайте.
Твердий сир твердий натріть на крупну тертку.
Куряче філе викладіть на робочу поверхню, змастіть сметаною з гірчицею, викладіть на край філе болгарський перець, зверху на перець — твердий сир і згорніть щільно в рулет, потім загорніть у два шари фольги та викладіть на деко.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин. Остудіть і зніміть фольгу.
Поради:
Перед нарізанням рулет обов’язково потрібно охолодити, щоб зріз був гарним.
Сметану використовуйте будь-яку.