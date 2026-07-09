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Рулет із лаваша з сиром, абрикосами та малиною: швидкий рецепт
Тонка хрустка скоринка та соковита фруктова начинка — цей рулет готується дуже просто й швидко, оскільки замість тіста використовується лаваш.
Для цього змішайте сир з яйцем, додайте шматочки абрикосів та малину, загорніть у лаваш і запечіть у духовці.
Інгредієнти:
тонкий лаваш — 180 г;
кисломолочний сир — 400 г;
курячі яйця — 2 шт.;
густий йогурт — 100 г;
цукор — 2 ст. л.;
сіль — щіпка;
ванільний цукор — 10 г;
абрикоси — 300 г;
малина — 120 г.
Для посипання:
цукор — 10 г;
мелена кориця — 2 г.
Приготування:
Абрикоси промийте, висушіть, видаліть кісточки та наріжте невеликими шматочками.
Малину промийте та висушіть на паперовому рушнику.
У мисці змішайте кисломолочний сир, одне яйце та білок, жовток залиште для змащування рулету, влийте йогурт, всипте цукор, ванільний цукор, сіль і перемішайте.
На лаваш рівномірно викладіть сирну масу, не доходячи до країв на 2–3 сантиметри. На сирний шар розподіліть абрикоси та малину.
Згорніть лаваш у щільний рулет.
Перекладіть на деко, застелене пергаментом, змастіть жовтком і посипте цукром з корицею.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 175 градусів 25–30 хвилин до утворення золотистої скоринки.
Дайте трохи охолонути і наріжте на порційні шматочки.
Поради:
Сир можна використовувати будь-якої жирності.