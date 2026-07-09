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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
91
Час на прочитання
1 хв

Рулет із лаваша з сиром, абрикосами та малиною: швидкий рецепт

Тонка хрустка скоринка та соковита фруктова начинка — цей рулет готується дуже просто й швидко, оскільки замість тіста використовується лаваш.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
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Рулет із лаваша з сиром, абрикосами та малиною

Рулет із лаваша з сиром, абрикосами та малиною / © Credits

Для цього змішайте сир з яйцем, додайте шматочки абрикосів та малину, загорніть у лаваш і запечіть у духовці.

Інгредієнти:

  • тонкий лаваш — 180 г;

  • кисломолочний сир — 400 г;

  • курячі яйця — 2 шт.;

  • густий йогурт — 100 г;

  • цукор — 2 ст. л.;

  • сіль — щіпка;

  • ванільний цукор — 10 г;

  • абрикоси — 300 г;

  • малина — 120 г.

Для посипання:

  • цукор — 10 г;

  • мелена кориця — 2 г.

Приготування:

  1. Абрикоси промийте, висушіть, видаліть кісточки та наріжте невеликими шматочками.

  2. Малину промийте та висушіть на паперовому рушнику.

  3. У мисці змішайте кисломолочний сир, одне яйце та білок, жовток залиште для змащування рулету, влийте йогурт, всипте цукор, ванільний цукор, сіль і перемішайте.

  4. На лаваш рівномірно викладіть сирну масу, не доходячи до країв на 2–3 сантиметри. На сирний шар розподіліть абрикоси та малину.

  5. Згорніть лаваш у щільний рулет.

  6. Перекладіть на деко, застелене пергаментом, змастіть жовтком і посипте цукром з корицею.

  7. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 175 градусів 25–30 хвилин до утворення золотистої скоринки.

  8. Дайте трохи охолонути і наріжте на порційні шматочки.

Поради:

  • Сир можна використовувати будь-якої жирності.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
91
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