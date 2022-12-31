Рулет із лаваша зі шпротами, сиром та маринованими огірками: рецепт новорічної закуски

Шпроти чудово поєднуються з маринованими огірками і для багатьох стійко асоціюються зі святковим новорічним гулянням.

Рулет з лаваша готується із найдоступніших інгредієнтів. Дуже швидкий та простий рецепт для святкового столу дозволить вам швидко приготувати смачну та ефектну закуску.

Інгредієнти:

лаваш – 1 лист;

шпроти – 150 г;

сир – 80 г;

яйця – 3 шт.;

огірки мариновані – 2 шт.;

майонез – 3 ст. л;

часник – 2 зубчики;

петрушка – невеликий пучок.

Приготування:

У глибокій мисці змішайте майонез та часник, пропущений через прес. Натріть на великій тертці сир, подрібніть мариновані огірки та петрушку.

Яйця відваріть круто – щонайменше 10 хвилин. Остудіть і натріть на великій тертці.

Візьміть лаваш, змастіть його майонезом із часником. На всю поверхню лаваша розкладіть яйця, сир, петрушку та мариновані огірки.

На середину аркуша лаваша викладіть у ряд цілі шпроти. Загорніть рулет так, щоб шпроти опинилися посередині. Згорніть його в харчову плівку і відправте в холодильник на годину.

Рулет наріжте на порційні шматочки.

Поради:

Для основи рулету підійде будь-який твердий сир.

Лаваш купуйте тонкий.

Шпроти вибирайте гарної якості, саме від них залежить смак рулету.

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