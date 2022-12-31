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Рулет із лаваша зі шпротами, сиром та маринованими огірками: рецепт новорічної закуски

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Рулет із лаваша зі шпротами, сиром та маринованими огірками: рецепт новорічної закуски

Фото: Credits

Шпроти чудово поєднуються з маринованими огірками і для багатьох стійко асоціюються зі святковим новорічним гулянням.

Рулет з лаваша готується із найдоступніших інгредієнтів. Дуже швидкий та простий рецепт для святкового столу дозволить вам швидко приготувати смачну та ефектну закуску.

Інгредієнти:

  • лаваш – 1 лист;
  • шпроти – 150 г;
  • сир – 80 г;
  • яйця – 3 шт.;
  • огірки мариновані – 2 шт.;
  • майонез – 3 ст. л;
  • часник – 2 зубчики;
  • петрушка – невеликий пучок.

Приготування:

У глибокій мисці змішайте майонез та часник, пропущений через прес. Натріть на великій тертці сир, подрібніть мариновані огірки та петрушку.

Яйця відваріть круто – щонайменше 10 хвилин. Остудіть і натріть на великій тертці.

Візьміть лаваш, змастіть його майонезом із часником. На всю поверхню лаваша розкладіть яйця, сир, петрушку та мариновані огірки.

На середину аркуша лаваша викладіть у ряд цілі шпроти. Загорніть рулет так, щоб шпроти опинилися посередині. Згорніть його в харчову плівку і відправте в холодильник на годину.

Рулет наріжте на порційні шматочки.

Поради:

  • Для основи рулету підійде будь-який твердий сир.
  • Лаваш купуйте тонкий.
  • Шпроти вибирайте гарної якості, саме від них залежить смак рулету.

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Дата публікації
Перегляди
275
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