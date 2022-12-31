Рулет із лаваша зі шпротами, сиром та маринованими огірками: рецепт новорічної закуски

Шпроти чудово поєднуються з маринованими огірками і для багатьох стійко асоціюються зі святковим новорічним гулянням.
Рулет з лаваша готується із найдоступніших інгредієнтів. Дуже швидкий та простий рецепт для святкового столу дозволить вам швидко приготувати смачну та ефектну закуску.
Інгредієнти:
- лаваш – 1 лист;
- шпроти – 150 г;
- сир – 80 г;
- яйця – 3 шт.;
- огірки мариновані – 2 шт.;
- майонез – 3 ст. л;
- часник – 2 зубчики;
- петрушка – невеликий пучок.
Приготування:
У глибокій мисці змішайте майонез та часник, пропущений через прес. Натріть на великій тертці сир, подрібніть мариновані огірки та петрушку.
Яйця відваріть круто – щонайменше 10 хвилин. Остудіть і натріть на великій тертці.
Візьміть лаваш, змастіть його майонезом із часником. На всю поверхню лаваша розкладіть яйця, сир, петрушку та мариновані огірки.
На середину аркуша лаваша викладіть у ряд цілі шпроти. Загорніть рулет так, щоб шпроти опинилися посередині. Згорніть його в харчову плівку і відправте в холодильник на годину.
Рулет наріжте на порційні шматочки.
Поради:
- Для основи рулету підійде будь-який твердий сир.
- Лаваш купуйте тонкий.
- Шпроти вибирайте гарної якості, саме від них залежить смак рулету.
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