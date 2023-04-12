Рулет із маком: традиційний рецепт

Рулет з маком є скрученим в рулет пиріг з повітряного дріжджового тіста з маковою начинкою.

Щоб отримати смачну начинку, перед приготуванням обов'язково потрібно розпарити, потім або перетерти в ступці, перекрутити в м'ясорубці або подрібнити в блендері.

складові

борошно — 450 гр;

молоко – 200 гр;

дріжджі свіжі – 20 г;

яйця – 1 шт;

цукор – 3 ст. л;

масло вершкове (розтоплене) – 40 гр;

ванілін – пакетик;

сіль — ½ чл.

Для начинки

мак – 140 гр;

цукор – 100 гр;

яйце (білок) – 1 шт;

олія вершкове – 40 гр;

жовток (для змащування рулету).

Приготування

Для начинки: Мак промийте, залийте водою на два сантиметри вище за рівень маку і проваріть 15 хвилин. Воду злийте через дрібне сито, у мак всипте цукор і перебийте блендером. Додайте білок яйця та м'яке вершкове масло.

У миску влийте тепле молоко, додайте дріжджі, одну столову ложку цукру та половину борошна. Перемішайте. Накрийте та поставте в тепле місце. Опара має збільшитися вдвічі.

В опару додайте решту цукру. Перемішайте. Додайте яйце, розм'якшене масло, сіль, ванільний цукор борошно, що залишилося. Замісити тісто і добре його вимісити. Поставте тісто знову в тепле місце на годину (збільшитися вдвічі).

Тісто перекладіть на поверхню, присипану мукою|борошном|, трохи обмісіть і розкачайте в прямокутний пласт. Викладіть макову начинку поверх тесту та скачайте рулет.

На лист, застелений папером, викладіть рулет швом вниз. До яєчного жовтка додайте одну чайну ложку молока, збовтайте вилкою. Змастіть рулет за допомогою кулінарного пензлика. Залишіть рулет на 20 хвилин у теплому місці, щоб він піднявся.

Випікайте рулет у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30 хвилин до готовності та золотистого кольору.

Дістаньте рулет із духовки. Накрийте та дайте повністю накрити.

Поради

Борошна може знадобитися трохи більше або менше, це залежить від якості борошна.

Чим тонше ви розкотите пласт тіста, тим більше шарів буде в рулеті, тим смачнішим буде готовий рулет з маком.

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