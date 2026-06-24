Рулет із тонких шарів м’яса: рецепт смачного стрітфуду, який легко приготувати вдома

Рулет із тонких шарів мяса tiktok.combusezeynep

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Турецька кухня давно завоювала серця гурманів у всьому світі. Ароматні спеції, соковите м’ясо та традиційні соуси створюють неповторне поєднання, яке складно забути. Однією з таких культових страв є рулет із тонких шарів м’яса, який відрізняється ніжною текстурою та насиченим смаком. Про його рецепт розповіли на сторінці BuseZeynep.

Інгредієнти

яловичий фарш — 600–700 г

цибуля — 2 шт.

помідор

болгарський перець

турецький чи грецький йогурт — 1 ст. л

паприка — 1 ч. л

чорний перець — ½ ч. л

пластівці червоного перцю — 1 ч. л

кмин — ½ ч. л

сіль

Для соусу

вершкове масло — 2 ст. л

томатна паста — 1 ст. л

вода — 100 мл

Рулет із тонких шарів мяса tiktok.combusezeynep

Приготування

У чаші кухонного комбайна чи блендера з’єднайте яловичий фарш, цибулю, йогурт та всі спеції. Подрібніть масу до однорідної консистенції. Готову суміш розділіть на чотири рівні частини. Кожну порцію помістіть між двома листами пергаментного паперу та дуже тонко розкачайте качалкою. Після цього щільно скрутіть у рулет. Викладіть рулети на деко, туди ж покладіть запікатися помідори й перець, та випікайте у розігрітій до 200°C духовці приблизно 25 хв. Поки донер готується, приготуйте соус, для цього розтопіть вершкове масло, додайте томатну пасту та воду, добре перемішайте до однорідності та прогрійте кілька хвилин. Готовий соус рівномірно розподіліть по коржику чи лавашу та прогрійте його на сковороді. На лаваш викладіть запечене мʼясо та овочі. Запечені рулети за бажанням можна додатково обсмажити на сковороді до легкої золотистої скоринки.

Соковите м’ясо, ароматні спеції та насичений томатно-вершковий соус створюють той самий смак, який асоціюється з турецьким стрітфудом.

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