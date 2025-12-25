Рулет "Оселедець під шубою": рецепт класичної страви у сучасному форматі

Рулет «Оселедець під шубою» tiktok.com_@vita_datsenko

Саме такий — елегантний, зручний для подачі та дуже фотогенічний — варіант пропонує фудблогерка vita_datsenko, перетворивши знайому страву на ефектний рулет.

Цей формат давно популярний у європейській гастрономії, адже рулети мають акуратний вигляд, легко ріжуться на порції та мають вишуканий вигляд. А головне — смак залишається тим самим, за який ми так любимо «шубу»: ніжним, насиченим і збалансованим.

Інгредієнти Варений буряк 500 г Картопля 2–3 шт. Морква 1–2 шт. Оселедець (філе) 300 г Яйця 2 шт. Цибулина 1 шт. Майонез

Приготування

Підготовка основи. На робочу поверхню чи дошку викладіть два шари харчової плівки, саме вона допоможе сформувати ідеально рівний рулет. Сформуйте шари. Викладіть інгредієнти послідовно, рівномірно розподіляйте кожен шар: буряк натерти на тертці, злегка відтиснути від зайвого соку, викласти першим шаром і змастити майонезом. Картопля (натерта) — тонкий шар і майонез. Морква (натерта) — зверху знову майонез. Яйця (натерті) — змастити майонезом. Цибуля, дрібно нарізана — рівномірно посипати. Оселедець, нарізаний кубиками — фінальний шар. Формування рулету. Акуратно, допомагайте плівкою, згорніть усі шари у щільний рулет, не поспішайте, щоб зберегти форму. Стабілізація. Повністю загорніть рулет у плівку та поставте у холодильник мінімум на 4 години, а краще — на ніч. За цей час рулет стане ідеально стабільним.

Подача

Перед подачею зніміть плівку, перекладіть рулет на тарілку та прикрасьте за бажанням: зеленню, майонезними візерунками, зернами граната чи тонкими скибками буряка.

Рулет «Оселедець під шубою» — це приклад того, як знайома з дитинства страва може заграти по-новому. Без зайвих інгредієнтів і складних технік, але з відчуттям свята та сучасного підходу. Ідеальний варіант для тих, хто любить традиції, але цінує естетику.