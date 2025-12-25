ТСН у соціальних мережах

Рулет "Оселедець під шубою": рецепт класичної страви у сучасному форматі

Традиційний салат «Оселедець під шубою» — беззаперечний герой українських свят, але навіть улюблена класика часом потребує свіжого погляду.

Рулет «Оселедець під шубою» tiktok.com_@vita_datsenko

Рулет «Оселедець під шубою» tiktok.com_@vita_datsenko

Саме такий — елегантний, зручний для подачі та дуже фотогенічний — варіант пропонує фудблогерка vita_datsenko, перетворивши знайому страву на ефектний рулет.

Цей формат давно популярний у європейській гастрономії, адже рулети мають акуратний вигляд, легко ріжуться на порції та мають вишуканий вигляд. А головне — смак залишається тим самим, за який ми так любимо «шубу»: ніжним, насиченим і збалансованим.

Інгредієнти

Варений буряк
500 г
Картопля
2–3 шт.
Морква
1–2 шт.
Оселедець (філе)
300 г
Яйця
2 шт.
Цибулина
1 шт.
Майонез

Приготування

  1. Підготовка основи. На робочу поверхню чи дошку викладіть два шари харчової плівки, саме вона допоможе сформувати ідеально рівний рулет.

  2. Сформуйте шари. Викладіть інгредієнти послідовно, рівномірно розподіляйте кожен шар: буряк натерти на тертці, злегка відтиснути від зайвого соку, викласти першим шаром і змастити майонезом. Картопля (натерта) — тонкий шар і майонез. Морква (натерта) — зверху знову майонез. Яйця (натерті) — змастити майонезом. Цибуля, дрібно нарізана — рівномірно посипати. Оселедець, нарізаний кубиками — фінальний шар.

  3. Формування рулету. Акуратно, допомагайте плівкою, згорніть усі шари у щільний рулет, не поспішайте, щоб зберегти форму.

  4. Стабілізація. Повністю загорніть рулет у плівку та поставте у холодильник мінімум на 4 години, а краще — на ніч. За цей час рулет стане ідеально стабільним.

Подача

Перед подачею зніміть плівку, перекладіть рулет на тарілку та прикрасьте за бажанням: зеленню, майонезними візерунками, зернами граната чи тонкими скибками буряка.

Рулет «Оселедець під шубою» — це приклад того, як знайома з дитинства страва може заграти по-новому. Без зайвих інгредієнтів і складних технік, але з відчуттям свята та сучасного підходу. Ідеальний варіант для тих, хто любить традиції, але цінує естетику.

