Рулет з лаваша з грибами та сиром: простий рецепт

Ця закуска сподобається кожному. Рулет чудово підійде як доповнення до супу або як самостійна страва.

Страву приготуйте заздалегідь і зберігайте в холодильнику до приходу гостей, потім просто наріжте на порційні шматочки і подайте до столу.

Інгредієнти лаваш 1 шт. печериці 250 г сир твердий 100 г цибуля ріпчаста 1 шт. вершкове масло 30 г майонез 2 ст. л. перець чорний мелений сіль зелень петрушки

Гриби промийте, цибулю очистіть, наріжте на дрібні кубики і обсмажте на сковороді з вершковим маслом до золотистого кольору. Остудіть. Твердий сир натріть на тертці. Петрушку промийте та подрібніть. У миску викладіть обсмажені гриби, сир, зелень, майонез, чорний мелений перець, сіль і перемішайте. Викладіть начинку на лаваш і рівномірно розподіліть її. Загорніть у тугий рулет і відправте в холодильник на годину.

Поради:

Рулетики можна обсмажити на сковороді з олією.

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