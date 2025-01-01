Рулет з лаваша з грибами та сиром: простий рецепт

Ця закуска сподобається кожному. Рулет чудово підійде як доповнення до супу або як самостійна страва.
Страву приготуйте заздалегідь і зберігайте в холодильнику до приходу гостей, потім просто наріжте на порційні шматочки і подайте до столу.
Інгредієнти
- лаваш
- 1 шт.
- печериці
- 250 г
- сир твердий
- 100 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- вершкове масло
- 30 г
- майонез
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- зелень петрушки
- Гриби промийте, цибулю очистіть, наріжте на дрібні кубики і обсмажте на сковороді з вершковим маслом до золотистого кольору. Остудіть.
- Твердий сир натріть на тертці.
- Петрушку промийте та подрібніть.
- У миску викладіть обсмажені гриби, сир, зелень, майонез, чорний мелений перець, сіль і перемішайте.
- Викладіть начинку на лаваш і рівномірно розподіліть її. Загорніть у тугий рулет і відправте в холодильник на годину.
Поради:
- Рулетики можна обсмажити на сковороді з олією.
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