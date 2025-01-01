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Рулет з лаваша з грибами та сиром: простий рецепт

Час приготування
1 год. 40 хв.
Харчова цінність на 100 г
217 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
139
Час на прочитання
1 хв
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Рулет з лаваша з грибами та сиром: простий рецепт

Рулет з лаваша з грибами та сиром / Фото: Getty Images

Ця закуска сподобається кожному. Рулет чудово підійде як доповнення до супу або як самостійна страва.

Страву приготуйте заздалегідь і зберігайте в холодильнику до приходу гостей, потім просто наріжте на порційні шматочки і подайте до столу.

Інгредієнти

лаваш
1 шт.
печериці
250 г
сир твердий
100 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
вершкове масло
30 г
майонез
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
зелень петрушки
  1. Гриби промийте, цибулю очистіть, наріжте на дрібні кубики і обсмажте на сковороді з вершковим маслом до золотистого кольору. Остудіть.
  2. Твердий сир натріть на тертці.
  3. Петрушку промийте та подрібніть.
  4. У миску викладіть обсмажені гриби, сир, зелень, майонез, чорний мелений перець, сіль і перемішайте.
  5. Викладіть начинку на лаваш і рівномірно розподіліть її. Загорніть у тугий рулет і відправте в холодильник на годину.

Поради:

  • Рулетики можна обсмажити на сковороді з олією.

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