Рулет з лаваша з морквою по-корейськи та сиром: рецепт пікантної закуски

Це чудовий спосіб приготувати смачну та бюджетну закуску на святковий стіл або взяти з собою на природу.
Майонез можна замінити сметаною чи несолодким йогуртом.
Інгредієнти:
- тонкий лаваш – 2 шт.;
- морква по-корейськи – 200 г;
- сир твердий – 150 г;
- майонез – 100 г;
- часник – 2 зубчики.
- зелень петрушки, кропу;
Приготування:
Сир натріть на середній тертці, зелень дрібно наріжте. Додайте пропущений через прес часник, майонез, а потім перемішайте.
Перший лист лаваша змастіть майонезом і викладіть моркву по-корейськи.
Зверху покладіть другий лист лаваша, намажте сирною масою. Щільно загорніть приготовлений рулет у харчову плівку. Поставте в холодильник на пару годин, щоб просочився.
Готовий рулет красиво наріжте на порційні шматочки та викладіть на блюдо.
Поради:
Замість твердого сиру можна використовувати плавлений.
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