Рулет з лаваша з морквою по-корейськи та сиром: рецепт пікантної закуски

Це чудовий спосіб приготувати смачну та бюджетну закуску на святковий стіл або взяти з собою на природу.

Майонез можна замінити сметаною чи несолодким йогуртом.

Інгредієнти:

тонкий лаваш – 2 шт.;

морква по-корейськи – 200 г;

сир твердий – 150 г;

майонез – 100 г;

часник – 2 зубчики.

зелень петрушки, кропу;

Приготування:

Сир натріть на середній тертці, зелень дрібно наріжте. Додайте пропущений через прес часник, майонез, а потім перемішайте.

Перший лист лаваша змастіть майонезом і викладіть моркву по-корейськи.

Зверху покладіть другий лист лаваша, намажте сирною масою. Щільно загорніть приготовлений рулет у харчову плівку. Поставте в холодильник на пару годин, щоб просочився.

Готовий рулет красиво наріжте на порційні шматочки та викладіть на блюдо.

Поради:

Замість твердого сиру можна використовувати плавлений.

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