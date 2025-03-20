Рулет із лаваша з шинкою, сиром і морквою по-корейськи: рецепт ефектної закуски

Приготуйте просту смачну закуску за 15 хвилин для перекушування або святкового столу.
Готується рулет зі звичайного тонкого лаваша з шинкою, сиром і морквою по-корейськи. Поєднання всіх інгредієнтів надасть страві вишуканого смаку.
Інгредієнти
- лаваш вірменський
- 2 листи
- шинка
- 100 г
- сир твердий
- 80 г
- морква по-корейськи
- 120 г
- майонез
- 4 ст. л.
- гірчиця
- 0,5 ч. л.
- кріп
- Шинку наріжте соломкою.
- Сир натріть на середню тертку.
- Моркву по-корейськи поріжте, щоб не була дуже довгою.
- Кріп промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.
- Майонез з'єднайте з гірчицею і перемішайте.
- Розстеліть на столі лаваш і змастіть його половиною суміші з майонезу та гірчиці, зверху викладіть моркву, на якій розстеліть другий лаваш, змастивши його рештою суміші, потім рівномірно викладіть сир, шинку, скрутіть рулетом і загорніть у харчову плівку.
- Покладіть до холодильника на 2–3 години.
- Готовий рулет наріжте скибочками завтовшки 1,5–2 сантиметри. Посипте зеленню.
Поради:
- Рулет можна залишити в холодильнику на ніч.
- Гірчицю використовуйте будь-яку.
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