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Рулет із лаваша з шинкою, сиром і морквою по-корейськи: рецепт ефектної закуски

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
259 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
233
Час на прочитання
1 хв
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Рулет із лаваша з шинкою, сиром і морквою по-корейськи: рецепт ефектної закуски

Рулет із лаваша з шинкою, сиром і морквою по-корейськи / Фото: Credits

Приготуйте просту смачну закуску за 15 хвилин для перекушування або святкового столу.

Готується рулет зі звичайного тонкого лаваша з шинкою, сиром і морквою по-корейськи. Поєднання всіх інгредієнтів надасть страві вишуканого смаку.

Інгредієнти

лаваш вірменський
2 листи
шинка
100 г
сир твердий
80 г
морква по-корейськи
120 г
майонез
4 ст. л.
гірчиця
0,5 ч. л.
кріп
  1. Шинку наріжте соломкою.
  2. Сир натріть на середню тертку.
  3. Моркву по-корейськи поріжте, щоб не була дуже довгою.
  4. Кріп промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.
  5. Майонез з'єднайте з гірчицею і перемішайте.
  6. Розстеліть на столі лаваш і змастіть його половиною суміші з майонезу та гірчиці, зверху викладіть моркву, на якій розстеліть другий лаваш, змастивши його рештою суміші, потім рівномірно викладіть сир, шинку, скрутіть рулетом і загорніть у харчову плівку.
  7. Покладіть до холодильника на 2–3 години.
  8. Готовий рулет наріжте скибочками завтовшки 1,5–2 сантиметри. Посипте зеленню.

Поради:

  • Рулет можна залишити в холодильнику на ніч.
  • Гірчицю використовуйте будь-яку.

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