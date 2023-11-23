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Рулет з яблуками і корицею: рецепт смачної та низькокалорійної випічки

Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
245 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
30
Час на прочитання
1 хв
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Рулет з яблуками і корицею: рецепт смачної та низькокалорійної випічки

Рулет з яблуками та корицею / Фото: Credits

Для смачного яблучного рулету важливо, щоб яблука були кисло-солодкими. Рулет виходить низькокалорійним, оскільки зовсім не містить олії. Для нього вам знадобляться яблука, борошно, яйця, цукор і кориця. Корж для рулету випікається разом з яблучною начинкою.

Інгредієнти

борошно
120 г
яйця
4 шт.
цукор
130 г
цукор для начинки
1 ст. л.
розпушувач
1 ч. л.
яблука
5 шт.
кориця
0,5 ч. л.
цукрова пудра
  1. Яблука почистьте, натріть на тертці. Додайте цукор, корицю та перемішайте.
  2. Яйця збийте з цукром до пишної піни. Додайте просіяне борошно з розпушувачем і вимішайте лопаткою знизу вгору.
  3. Деко вистеліть пергаментним папером. Викладіть яблука, розрівняйте і залийте тістом.
  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 10-15 хвилин до золотистого кольору.
  5. Готовий корж одразу переверніть на чистий, сухий рушник. Обережно видаліть пергаментний папір. Згорніть гарячий корж у щільний рулет (допомагайте собі рушником). Трохи остудіть і посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • За бажанням до яблук можна додати банан.

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Дата публікації
Перегляди
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