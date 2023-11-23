Рулет з яблуками і корицею: рецепт смачної та низькокалорійної випічки

Для смачного яблучного рулету важливо, щоб яблука були кисло-солодкими. Рулет виходить низькокалорійним, оскільки зовсім не містить олії. Для нього вам знадобляться яблука, борошно, яйця, цукор і кориця. Корж для рулету випікається разом з яблучною начинкою.