Рулет з яблуками і корицею: рецепт смачної та низькокалорійної випічки

Для смачного яблучного рулету важливо, щоб яблука були кисло-солодкими. Рулет виходить низькокалорійним, оскільки зовсім не містить олії. Для нього вам знадобляться яблука, борошно, яйця, цукор і кориця. Корж для рулету випікається разом з яблучною начинкою.
Інгредієнти
- борошно
- 120 г
- яйця
- 4 шт.
- цукор
- 130 г
- цукор для начинки
- 1 ст. л.
- розпушувач
- 1 ч. л.
- яблука
- 5 шт.
- кориця
- 0,5 ч. л.
- цукрова пудра
- Яблука почистьте, натріть на тертці. Додайте цукор, корицю та перемішайте.
- Яйця збийте з цукром до пишної піни. Додайте просіяне борошно з розпушувачем і вимішайте лопаткою знизу вгору.
- Деко вистеліть пергаментним папером. Викладіть яблука, розрівняйте і залийте тістом.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 10-15 хвилин до золотистого кольору.
- Готовий корж одразу переверніть на чистий, сухий рушник. Обережно видаліть пергаментний папір. Згорніть гарячий корж у щільний рулет (допомагайте собі рушником). Трохи остудіть і посипте цукровою пудрою.
Поради:
- За бажанням до яблук можна додати банан.
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