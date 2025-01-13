Рулет зі шпинатом і фетою: рецепт оригінальної випічки

Це ідеальний варіант легкої, але ситної закуски. Він простий у приготуванні і поєднує в собі ніжний смак шпинату, насиченість фети та аромат трав.
На сторінці samura_cooking поділилися рецептом цієї оригінальної випічки.
Інгредієнти
- тісто листкове
- 1 лист
- шпинат заморожений
- 120 г
- цибуля
- 1 шт.
- часник
- 3 зубки
- суміш трав
- сіль
- перець
- сир фета
- 200 г
- моцарела
- 50 г
- яйце
- 1 шт.
- насіння кунжуту
Приготування
- На пательні розігрійте невелику кількість олії. Обсмажте дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору, потім додайте подрібнений часник. Готуйте кілька хвилин.
- Додайте на пательню шпинат, попередньо відтиснувши з нього зайву рідину. Приправте суміш травами, сіллю та перцем на свій смак. Тушкуйте, поки вся зайва волога зі шпинату не випарується. Це важливий етап, щоб уникнути непотрібної вологості начинки.
- Дайте шпинатній суміші охолонути до кімнатної температури, після чого додайте подрібнений сир фета, натерту моцарелу та яєчний білок. Добре перемішайте, щоб отримати однорідну начинку.
- Розкачайте листкове тісто на поверхні, злегка присипаній борошном. Намагайтеся зробити його тонким, але достатньо міцним, щоб утримувати начинку.
- На один бік тіста викладіть шпинатно-сирну начинку, залишаючи трохи місця по краях. Обережно загорніть тісто у рулет, підгинаючи краї, щоб уникнути витікання начинки під час випікання.
- Перекладіть рулет на деко, застелене пергаментом. У невеликій мисці змішайте яєчний жовток із чайною ложкою молока. Змастіть верх рулета цією сумішшю – це забезпечить гарну золотаву скоринку.
- За бажанням посипте рулет насінням кунжуту для додаткової текстури та аромату.
- Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте рулет протягом 30-32 хвилин або до утворення золотавої скоринки. Переконайтеся, що тісто стало хрумким.
- Дістаньте рулет з духовки та дайте йому охолонути протягом 5–10 хвилин. Це дозволить начинці трохи стабілізуватися, а рулету – легко нарізатися.
- Подавати цю страву можна як теплою, так і кімнатної температури.
Поради:
- Якщо ви використовуєте свіжий шпинат, його потрібно попередньо помити, злегка обсмажити та зцідити зайву вологу.
- Суміш трав можна підібрати на свій смак – наприклад, додати орегано, базилік або кріп.
- Для тих, хто любить пікантніший смак, можна додати до начинки трохи перцю чилі або сушеного часнику.
Рулет зі шпинатом і фетою – смачна, поживна та легка у приготуванні страва. Він підходить для обіду, перекусу чи святкового застілля. Завдяки простим інгредієнтам і невеликій кількості часу ви отримаєте вишукану випічку, яка потішить всю вашу родину чи гостей.
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