Рулет зі шпинатом і фетою: рецепт оригінальної випічки

Це ідеальний варіант легкої, але ситної закуски. Він простий у приготуванні і поєднує в собі ніжний смак шпинату, насиченість фети та аромат трав.

На сторінці samura_cooking поділилися рецептом цієї оригінальної випічки.

Інгредієнти тісто листкове 1 лист шпинат заморожений 120 г цибуля 1 шт. часник 3 зубки суміш трав сіль перець сир фета 200 г моцарела 50 г яйце 1 шт. насіння кунжуту

Приготування

На пательні розігрійте невелику кількість олії. Обсмажте дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору, потім додайте подрібнений часник. Готуйте кілька хвилин. Додайте на пательню шпинат, попередньо відтиснувши з нього зайву рідину. Приправте суміш травами, сіллю та перцем на свій смак. Тушкуйте, поки вся зайва волога зі шпинату не випарується. Це важливий етап, щоб уникнути непотрібної вологості начинки. Дайте шпинатній суміші охолонути до кімнатної температури, після чого додайте подрібнений сир фета, натерту моцарелу та яєчний білок. Добре перемішайте, щоб отримати однорідну начинку. Розкачайте листкове тісто на поверхні, злегка присипаній борошном. Намагайтеся зробити його тонким, але достатньо міцним, щоб утримувати начинку. На один бік тіста викладіть шпинатно-сирну начинку, залишаючи трохи місця по краях. Обережно загорніть тісто у рулет, підгинаючи краї, щоб уникнути витікання начинки під час випікання. Перекладіть рулет на деко, застелене пергаментом. У невеликій мисці змішайте яєчний жовток із чайною ложкою молока. Змастіть верх рулета цією сумішшю – це забезпечить гарну золотаву скоринку. За бажанням посипте рулет насінням кунжуту для додаткової текстури та аромату. Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте рулет протягом 30-32 хвилин або до утворення золотавої скоринки. Переконайтеся, що тісто стало хрумким. Дістаньте рулет з духовки та дайте йому охолонути протягом 5–10 хвилин. Це дозволить начинці трохи стабілізуватися, а рулету – легко нарізатися. Подавати цю страву можна як теплою, так і кімнатної температури.

Поради:

Якщо ви використовуєте свіжий шпинат, його потрібно попередньо помити, злегка обсмажити та зцідити зайву вологу.

Суміш трав можна підібрати на свій смак – наприклад, додати орегано, базилік або кріп.

Для тих, хто любить пікантніший смак, можна додати до начинки трохи перцю чилі або сушеного часнику.

Рулет зі шпинатом і фетою – смачна, поживна та легка у приготуванні страва. Він підходить для обіду, перекусу чи святкового застілля. Завдяки простим інгредієнтам і невеликій кількості часу ви отримаєте вишукану випічку, яка потішить всю вашу родину чи гостей.

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