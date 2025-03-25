Рулети з прошуто та бурати: рецепт ідеальної закуски до вина

Якщо ви шукаєте вишукану, але просту у приготуванні закуску, яка ідеально поєднується з келихом улюбленого вина, ці рулети з прошуто та бурати стануть справжньою знахідкою.

Рулети з прошуто та бурати поєднують ніжну текстуру сирної начинки, пікантність в’ялених помідорів і солонуватий смак прошуто, створюючи гармонійний ансамбль смаків. Цей рецепт, про який розповіли на сторінці samura_cooking, не тільки легкий у приготуванні, а й має чудовий вигляд на святковому столі та додає нотку італійської вишуканості.

Інгредієнти Скибочки прошуто 8-10 шт. Рукола В'ялені помідори 5-6 шт. Сир Бурата 1 кулька Бальзамічна глазур 2-3 ч. л Свіже листя базиліка 5-6 шт.

Приготування

Розкладіть скибочки прошуто на рівній поверхні так, щоб вони злегка перекривали одна одну. Це допоможе рулетам краще тримати форму. У центр кожної смужки прошуто покладіть трохи руколи. Наріжте томати дрібними шматочками, щоб вони рівномірно розподілилися всередині рулету. Бурату обережно розірвіть руками на невеликі шматочки та викладіть поверх помідорів. Полийте все бальзамічною глазур’ю. Додайте кілька листочків свіжого базиліку для аромату. Обережно загорніть прошуто навколо начинки та сформуйте рулети. Їх можна залишити цілими чи розрізати на невеликі шматочки, щоб вони мали вигляд, мов елегантні "суші". Викладіть рулети на тарілку, за бажанням прикрасьте руколою, помідорами чи кількома краплями бальзамічної глазурі.

Поради:

Якщо вам не до смаку різка пікантність руколи, можна замінити її шпинатом.

В'ялені помідори краще брати в олії — вони більш м'які та мають насиченіший смак.

Для тих, хто любить експерименти, можна додати кілька крапель оливкової олії з трюфелями або підсмажені кедрові горішки.

Рулети з прошуто та бурати — це вдале поєднання смаків, яке нікого не залишить байдужим. Завдяки легкості приготування та мінімальному набору інгредієнтів вони ідеальні для будь-якого приймання їжі: від швидкого перекусу до вишуканої вечері. Готуйте з любов’ю та насолоджуйтеся кожним шматочком цієї італійської досконалості.

Ми також писали про те, як приготувати шпинатний рулет із лососем.

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