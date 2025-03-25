Рулети з прошуто та бурати: рецепт ідеальної закуски до вина

Якщо ви шукаєте вишукану, але просту у приготуванні закуску, яка ідеально поєднується з келихом улюбленого вина, ці рулети з прошуто та бурати стануть справжньою знахідкою.
Рулети з прошуто та бурати поєднують ніжну текстуру сирної начинки, пікантність в’ялених помідорів і солонуватий смак прошуто, створюючи гармонійний ансамбль смаків. Цей рецепт, про який розповіли на сторінці samura_cooking, не тільки легкий у приготуванні, а й має чудовий вигляд на святковому столі та додає нотку італійської вишуканості.
Інгредієнти
- Скибочки прошуто
- 8-10 шт.
- Рукола
- В'ялені помідори
- 5-6 шт.
- Сир Бурата
- 1 кулька
- Бальзамічна глазур
- 2-3 ч. л
- Свіже листя базиліка
- 5-6 шт.
Приготування
- Розкладіть скибочки прошуто на рівній поверхні так, щоб вони злегка перекривали одна одну. Це допоможе рулетам краще тримати форму.
- У центр кожної смужки прошуто покладіть трохи руколи.
- Наріжте томати дрібними шматочками, щоб вони рівномірно розподілилися всередині рулету.
- Бурату обережно розірвіть руками на невеликі шматочки та викладіть поверх помідорів.
- Полийте все бальзамічною глазур’ю.
- Додайте кілька листочків свіжого базиліку для аромату.
- Обережно загорніть прошуто навколо начинки та сформуйте рулети. Їх можна залишити цілими чи розрізати на невеликі шматочки, щоб вони мали вигляд, мов елегантні "суші".
- Викладіть рулети на тарілку, за бажанням прикрасьте руколою, помідорами чи кількома краплями бальзамічної глазурі.
Поради:
- Якщо вам не до смаку різка пікантність руколи, можна замінити її шпинатом.
- В'ялені помідори краще брати в олії — вони більш м'які та мають насиченіший смак.
- Для тих, хто любить експерименти, можна додати кілька крапель оливкової олії з трюфелями або підсмажені кедрові горішки.
Рулети з прошуто та бурати — це вдале поєднання смаків, яке нікого не залишить байдужим. Завдяки легкості приготування та мінімальному набору інгредієнтів вони ідеальні для будь-якого приймання їжі: від швидкого перекусу до вишуканої вечері. Готуйте з любов’ю та насолоджуйтеся кожним шматочком цієї італійської досконалості.
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