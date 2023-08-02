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Рулетики з баклажанів з помідорами та моцарелою: рецепт ефектної закуски

Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
127 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
266
Час на прочитання
1 хв
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Рулетики з баклажанів з помідорами та моцарелою: рецепт ефектної закуски

Рулетики з баклажанів з помідорами та моцарелою / Фото: Credits

У сезон баклажанів приготуйте гарну та смачну закуску. Для цієї страви потрібно мінімум інгредієнтів. Обсмажені баклажани чукдово поєднуються з сирною начинкою та базиліком.

Інгредієнти

баклажани
2 шт.
Моцарелла
200 г
помідори
2 шт.
базилік
2 гілочки
олія
перець чорний мелений
сіль
зелень
  1. Баклажани помийте та обріжте краї. Розріжте уздовж тонкими скибочками.
  2. Пересипте сіллю і залиште 15-20 хвилин, щоб вийшла гіркота.
  3. Базилік вимийте та обсушіть, а помідори та сир наріжте поздовжніми скибочками.
  4. На розпеченій сковороді з невеликою кількістю олії обсмажте баклажани з двох боків до золотистого кольору.
  5. Викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати надлишки олії.
  6. На кожен баклажан покладіть по скибочці помідора, сиру та листочок базиліка.
  7. Посоліть і поперчіть.
  8. Загорніть у рулетик і так зробіть із кожним.
  9. Викладіть на блюдо та прикрасьте зеленню.

Поради:

  • Баклажани використовуйте великі.

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Дата публікації
Перегляди
266
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