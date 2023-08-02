Рулетики з баклажанів з помідорами та моцарелою: рецепт ефектної закуски

У сезон баклажанів приготуйте гарну та смачну закуску. Для цієї страви потрібно мінімум інгредієнтів. Обсмажені баклажани чукдово поєднуються з сирною начинкою та базиліком.
Інгредієнти
- баклажани
- 2 шт.
- Моцарелла
- 200 г
- помідори
- 2 шт.
- базилік
- 2 гілочки
- олія
- перець чорний мелений
- сіль
- зелень
- Баклажани помийте та обріжте краї. Розріжте уздовж тонкими скибочками.
- Пересипте сіллю і залиште 15-20 хвилин, щоб вийшла гіркота.
- Базилік вимийте та обсушіть, а помідори та сир наріжте поздовжніми скибочками.
- На розпеченій сковороді з невеликою кількістю олії обсмажте баклажани з двох боків до золотистого кольору.
- Викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати надлишки олії.
- На кожен баклажан покладіть по скибочці помідора, сиру та листочок базиліка.
- Посоліть і поперчіть.
- Загорніть у рулетик і так зробіть із кожним.
- Викладіть на блюдо та прикрасьте зеленню.
Поради:
- Баклажани використовуйте великі.
Читайте також:
- Як посмажити ідеальні кабачки: простий та доступний кулінарний лайфхак
- Кабачки, запечені з сиром: рецепт легкої та корисної страви
- Кабачки, смажені у сухарях: улюблена літня страва