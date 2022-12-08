Рулетики з червоною рибою та авокадо: рецепт святкової закуски

Святкові рулетики з лососем та авокадо будуть окрасою будь-якого святкового столу. Продукти добре поєднуються між собою, а також містять багато білка, вітамінів кальцію та магнію. Готуються такі рулетики дуже швидко та легко.

Складники:

риба червона (малосольна) — 250 гр;

авокадо – 0,5 шт.;

огірок свіжий – 1 шт. (середній);

сир «Фета» – 70 г;

Приготування:

Червону рибу нарізаємо гострим ножем тонкими слайсами. Авокадо миємо, очищаємо шкірку, дістаємо кісточку. Розминаємо виделкою м'якоть.

Свіжий огірок та сир натираємо на великій тертці та з'єднуємо з авокадо. Добре все перемішуємо.

На тонко нарізану рибу укладаємо начинку і закручуємо в рулетик, потім викладаємо на блюдо. Ставимо страву на годину в холодильник, щоб форма рулетиків збереглася. Перед подаванням на стіл прикрашаємо зеленню.

Поради:

Підходить форель, сьомга та лосось.

Щоб вибрати стигле авокадо, злегка натискаємо пальцем на шкірку, якщо залишається вм'ятина, отже воно стигле.

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