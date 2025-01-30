Рулетики з лавашу з кисломолочним і твердим сиром: рецепт смачної закуски

Хрумкий лаваш і соковита начинка припадуть до смаку багатьом.
Для начинки використовуйте будь-який сорт твердого сиру і обов'язково смачний та м'який кисломолочний сир. Усі інгредієнти з'єднайте, загорніть у лаваш, наріжте на рулетики та покладіть до духовки.
Інгредієнти
- лаваш тонкий
- 2 шт.
- сир кисломолочний
- 250 г
- сир твердий
- 300 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- масло вершкове
- 50 г
- перець чорний мелений
- сіль
- зелень кропу
- Твердий сир натріть на велику тертку.
- Зелень помийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.
- В мисці з'єднайте кисломолочний і твердий сир, яйця, зелень, чорний мелений перець і сіль. Перемішайте та розділіть начинку на дві частини.
- На кожен лаваш рівномірно викладіть начинку, акуратно скачайте в рулет і наріжте на шматочки заввишки 4-5 сантиметрів.
- Форму для випікання застеліть пергаментом і розкладіть рулетики зрізом нагору, а зверху на кожен викладіть по шматочку вершкового масла.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 20–25 хвилин.
Поради:
- Кисломолочний сир використовуйте будь-якої жирності.
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