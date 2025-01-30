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Рулетики з лавашу з кисломолочним і твердим сиром: рецепт смачної закуски

Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
188 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
442
Час на прочитання
1 хв
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Рулетики з лавашу з кисломолочним і твердим сиром: рецепт смачної закуски

Рулетики з лавашу з кисломолочним і твердим сиром / Фото: Credits

Хрумкий лаваш і соковита начинка припадуть до смаку багатьом.

Для начинки використовуйте будь-який сорт твердого сиру і обов'язково смачний та м'який кисломолочний сир. Усі інгредієнти з'єднайте, загорніть у лаваш, наріжте на рулетики та покладіть до духовки.

Інгредієнти

лаваш тонкий
2 шт.
сир кисломолочний
250 г
сир твердий
300 г
яйця курячі
2 шт.
масло вершкове
50 г
перець чорний мелений
сіль
зелень кропу
  1. Твердий сир натріть на велику тертку.
  2. Зелень помийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.
  3. В мисці з'єднайте кисломолочний і твердий сир, яйця, зелень, чорний мелений перець і сіль. Перемішайте та розділіть начинку на дві частини.
  4. На кожен лаваш рівномірно викладіть начинку, акуратно скачайте в рулет і наріжте на шматочки заввишки 4-5 сантиметрів.
  5. Форму для випікання застеліть пергаментом і розкладіть рулетики зрізом нагору, а зверху на кожен викладіть по шматочку вершкового масла.
  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 20–25 хвилин.

Поради:

  • Кисломолочний сир використовуйте будь-якої жирності.

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