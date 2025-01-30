Рулетики з лавашу з кисломолочним і твердим сиром: рецепт смачної закуски

Хрумкий лаваш і соковита начинка припадуть до смаку багатьом.

Для начинки використовуйте будь-який сорт твердого сиру і обов'язково смачний та м'який кисломолочний сир. Усі інгредієнти з'єднайте, загорніть у лаваш, наріжте на рулетики та покладіть до духовки.

Інгредієнти лаваш тонкий 2 шт. сир кисломолочний 250 г сир твердий 300 г яйця курячі 2 шт. масло вершкове 50 г перець чорний мелений сіль зелень кропу

Твердий сир натріть на велику тертку. Зелень помийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте. В мисці з'єднайте кисломолочний і твердий сир, яйця, зелень, чорний мелений перець і сіль. Перемішайте та розділіть начинку на дві частини. На кожен лаваш рівномірно викладіть начинку, акуратно скачайте в рулет і наріжте на шматочки заввишки 4-5 сантиметрів. Форму для випікання застеліть пергаментом і розкладіть рулетики зрізом нагору, а зверху на кожен викладіть по шматочку вершкового масла. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 20–25 хвилин.

Поради:

Кисломолочний сир використовуйте будь-якої жирності.

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