Рулетики зі свинини з вершковим сиром: рецепт до святкового столу

Рулетики зі свинини з вершковим сиром – смачна, ароматна та вишукана закуска, яка чудово підходить як для святкових застіль, так і для швидкої вечері.

На сторінці Olena.Foodblog поділилися рецептом страви, яка не лише тішить смаком, а й готується напрочуд просто.

Інгредієнти свинина сир вершковий зелень (кріп, петрушка чи кінза – на ваш смак) сіль спеції

Приготування:

Спочатку наріжте свинину тонкими скибочками, які легко буде згорнути в рулетики. Відбийте їх кухонним молотком, щоб м’ясо стало м’яким і краще просочилося спеціями. Посоліть, поперчіть і додайте спеції на свій смак. Ідеально підійдуть паприка, часниковий порошок або суміш прованських трав. Вершковий сир змішайте з подрібненою зеленню. Для пікантності можна додати дрібку часнику або щіпку лимонної цедри. Суміш має бути густою та однорідною. На кожен шматочок м’яса викладіть невелику кількість сирної начинки, рівномірно розподіліть її по поверхні. Акуратно скрутіть рулетики, щоб начинка залишалася всередині. Закріпіть їх дерев’яними шпажками, які попередньо замочіть у воді (це допоможе уникнути їхнього обвуглення під час запікання). Викладіть рулетики на деко або до форми для запікання. Якщо у вас є мультипіч, використовуйте її для цієї страви – м’ясо вийде соковитим і рівномірно пропеченим. Запікайте рулетики приблизно 20 хвилин за температури 190°C.

Поради:

Обирайте свіжу свинину без зайвих прожилок. Якщо корейка занадто товста, наріжте її тоншими шматками.

Смак рулетиків можна змінювати, додаючи до сиру не лише зелень, а й дрібно нарізані волоські горіхи, курагу чи тертий пармезан.

Щоб м’ясо залишилося соковитим, перед запіканням можна змастити рулетики тонким шаром олії або вершкового масла.

Рулетики зі свинини з вершковим сиром – ідеальне поєднання простоти приготування та вишуканого смаку. Вони чудово поєднуються з легкими овочевими гарнірами, картопляним пюре чи навіть зеленим салатом.

Ця страва стане родзинкою вашого столу, а гості будуть у захваті від ніжного м’яса, поєднаного з вершковою начинкою.

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