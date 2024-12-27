Рулетики зі свинини з вершковим сиром: рецепт до святкового столу

Рулетики зі свинини з вершковим сиром – смачна, ароматна та вишукана закуска, яка чудово підходить як для святкових застіль, так і для швидкої вечері.
На сторінці Olena.Foodblog поділилися рецептом страви, яка не лише тішить смаком, а й готується напрочуд просто.
Інгредієнти
- свинина
- сир вершковий
- зелень (кріп, петрушка чи кінза – на ваш смак)
- сіль
- спеції
Приготування:
- Спочатку наріжте свинину тонкими скибочками, які легко буде згорнути в рулетики.
- Відбийте їх кухонним молотком, щоб м’ясо стало м’яким і краще просочилося спеціями. Посоліть, поперчіть і додайте спеції на свій смак. Ідеально підійдуть паприка, часниковий порошок або суміш прованських трав.
- Вершковий сир змішайте з подрібненою зеленню. Для пікантності можна додати дрібку часнику або щіпку лимонної цедри. Суміш має бути густою та однорідною.
- На кожен шматочок м’яса викладіть невелику кількість сирної начинки, рівномірно розподіліть її по поверхні. Акуратно скрутіть рулетики, щоб начинка залишалася всередині. Закріпіть їх дерев’яними шпажками, які попередньо замочіть у воді (це допоможе уникнути їхнього обвуглення під час запікання).
- Викладіть рулетики на деко або до форми для запікання. Якщо у вас є мультипіч, використовуйте її для цієї страви – м’ясо вийде соковитим і рівномірно пропеченим. Запікайте рулетики приблизно 20 хвилин за температури 190°C.
Поради:
- Обирайте свіжу свинину без зайвих прожилок. Якщо корейка занадто товста, наріжте її тоншими шматками.
- Смак рулетиків можна змінювати, додаючи до сиру не лише зелень, а й дрібно нарізані волоські горіхи, курагу чи тертий пармезан.
- Щоб м’ясо залишилося соковитим, перед запіканням можна змастити рулетики тонким шаром олії або вершкового масла.
Рулетики зі свинини з вершковим сиром – ідеальне поєднання простоти приготування та вишуканого смаку. Вони чудово поєднуються з легкими овочевими гарнірами, картопляним пюре чи навіть зеленим салатом.
Ця страва стане родзинкою вашого столу, а гості будуть у захваті від ніжного м’яса, поєднаного з вершковою начинкою.
Читайте також:
- Запечена індичка з вершково-травʼяним маслом: надзвичайний рецепт до святкового столу
- Фаршировані гриби в беконі: рецепт святкової закуски
- Курячі рулетики в соусі BBQ: цікавий рецепт до святкового столу