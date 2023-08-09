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Рулетики з кабачків із шинкою й сиром: найкращий рецепт сезону

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
126 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
551
Час на прочитання
1 хв
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Рулетики з кабачків із шинкою й сиром: найкращий рецепт сезону

Рулетки з кабачків з шинкою та сиром / Фото: Credits

Ще один дуже цікавий рецепт приготування головного овоча сезону. Кабачки за цим рецептом дуже ефектні на вигляд і смачні. Ніжна текстура кабачкових слайсів, соковита шинка та сир проволоне вдало доповнюються хрустким кляром із сухарів і пармезану.

Інгредієнти

кабачки
2 шт.
шинка
120 г
сир проволоне
100 г
панірувальні сухарі
пармезан
олія, сіль, перець
  1. Наріжте кабачки тонкими довгими слайсами.
  2. Змішайте сухарі й пармезан.
  3. Налийте до тарілки олію, посоліть і поперчіть її.
  4. Кожну скибочку кабачка занурьте в олію.
  5. Обваляйте в суміші сухарів і пармезану.
  6. Покладіть зверху скибочку сиру та шматочок шинки.
  7. Заверніть кабачок рулетиком і поставте вертикально до форми для випікання.
  8. Випікайте в духовці за 180 градусів 20-30 хвилин.

Порада

  • Сир проволоне можна замінити моцарелою.

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Дата публікації
Перегляди
551
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