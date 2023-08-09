Рулетики з кабачків із шинкою й сиром: найкращий рецепт сезону

Ще один дуже цікавий рецепт приготування головного овоча сезону. Кабачки за цим рецептом дуже ефектні на вигляд і смачні. Ніжна текстура кабачкових слайсів, соковита шинка та сир проволоне вдало доповнюються хрустким кляром із сухарів і пармезану.
Інгредієнти
- кабачки
- 2 шт.
- шинка
- 120 г
- сир проволоне
- 100 г
- панірувальні сухарі
- пармезан
- олія, сіль, перець
- Наріжте кабачки тонкими довгими слайсами.
- Змішайте сухарі й пармезан.
- Налийте до тарілки олію, посоліть і поперчіть її.
- Кожну скибочку кабачка занурьте в олію.
- Обваляйте в суміші сухарів і пармезану.
- Покладіть зверху скибочку сиру та шматочок шинки.
- Заверніть кабачок рулетиком і поставте вертикально до форми для випікання.
- Випікайте в духовці за 180 градусів 20-30 хвилин.
Порада
- Сир проволоне можна замінити моцарелою.
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