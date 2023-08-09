Рулетики з кабачків із шинкою й сиром: найкращий рецепт сезону

Ще один дуже цікавий рецепт приготування головного овоча сезону. Кабачки за цим рецептом дуже ефектні на вигляд і смачні. Ніжна текстура кабачкових слайсів, соковита шинка та сир проволоне вдало доповнюються хрустким кляром із сухарів і пармезану.