Рулети з лаваша з яблуками: дуже простий рецепт

Рулети з лаваша з яблуками / © Credits

Це ароматна, солодка випічка з хрусткою скоринкою і соковитою начинкою з яблук з корицею.

Інгредієнти лаваш тонкий 180 г цукор 5 ст. л. яблука 3 шт. кориця мелена за смаком олія

Яблука очистьте від шкірки, видаліть серцевину і наріжте дрібними кубиками, додайте цукор, корицю і перемішайте.

Лаваш розріжте на квадратики, викладіть начинку з яблука і загорніть конвертиком.

У пательні на середньому вогні розігрійте олію, викладіть рулети з лаваша і обсмажте з двох боків до золотистого кольору.

Поради: