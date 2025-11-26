- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 55
- Час на прочитання
- 1 хв
Рулети з лаваша з яблуками: дуже простий рецепт
Якщо не хочете довго возитися з тістом, приготуйте рулетики з яблуками зі звичайного лаваша.
Це ароматна, солодка випічка з хрусткою скоринкою і соковитою начинкою з яблук з корицею.
Інгредієнти
- лаваш тонкий
- 180 г
- цукор
- 5 ст. л.
- яблука
- 3 шт.
- кориця мелена
- за смаком
- олія
-
Яблука очистьте від шкірки, видаліть серцевину і наріжте дрібними кубиками, додайте цукор, корицю і перемішайте.
Лаваш розріжте на квадратики, викладіть начинку з яблука і загорніть конвертиком.
У пательні на середньому вогні розігрійте олію, викладіть рулети з лаваша і обсмажте з двох боків до золотистого кольору.
Поради:
За бажанням у яблука можна додати мелені волоські горіхи.