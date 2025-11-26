ТСН у соціальних мережах

Рецепти
55
1 хв

Рулети з лаваша з яблуками: дуже простий рецепт

Якщо не хочете довго возитися з тістом, приготуйте рулетики з яблуками зі звичайного лаваша.

Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
140 ккал
Рулети з лаваша з яблуками

Рулети з лаваша з яблуками / © Credits

Це ароматна, солодка випічка з хрусткою скоринкою і соковитою начинкою з яблук з корицею.

Інгредієнти

лаваш тонкий
180 г
цукор
5 ст. л.
яблука
3 шт.
кориця мелена
за смаком
олія

Яблука очистьте від шкірки, видаліть серцевину і наріжте дрібними кубиками, додайте цукор, корицю і перемішайте.

Лаваш розріжте на квадратики, викладіть начинку з яблука і загорніть конвертиком.

У пательні на середньому вогні розігрійте олію, викладіть рулети з лаваша і обсмажте з двох боків до золотистого кольору.

Поради:

  • За бажанням у яблука можна додати мелені волоські горіхи.

