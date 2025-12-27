Рулети з шинкою: рецепт елегантної закуски

Рулети з шинкою tiktok.com_@kathycoooks

Реклама

Саме такі страви ми найбільше цінуємо напередодні свят, коли хочеться вразити гостей красою, смаком і без зайвого стресу. На сторінці kathycoooks поділилися ідеєю, яка вже встигла стати фаворитом соцмереж: ніжні рулетики з шинкою, вершковою начинкою та копченим сиром «косичка». Вони мають святковий вигляд, готуються швидко та мають той самий баланс смаку, який подобається і дорослим, і дітям.

Інгредієнти

Основа

шинка (тонко нарізана)

листя салату

копчений сир «косичка»

Сирна начинка

яйця (відварені) 3 шт.

твердий сир 80 г

крем-сир 2 ст. л

плавлений сирок 1 шт.

сушений часник

сіль

Приготування

Відварені яйця натріть на дрібній тертці. Додайте натертий плавлений сирок, твердий сир та крем-сир. Приправте сіллю та сушеним часником. Ретельно перемішайте до однорідної, ніжної консистенції. На скибку шинки викладаємо листя салату. Зверху — невелику кількість начинки, не переборщіть, щоб рулет тримав форму. Акуратно згорніть шинку рулетиком і зафіксуйте смужкою копченого сиру «косичка» та зав’яжіть у декоративний вузлик, саме він робить закуску такою ефектною. Викладіть на дошку чи святкову тарілку, за бажанням прикрасьте зеленню.

Поради

Для святковішої версії додайте дрібно нарізаний кріп або зелену цибулю у начинку.

Якщо вам подобається пікантніший смак, можна додати трохи гірчиці чи хрону.

Рулетики можна приготувати за кілька годин до подачі та зберігати у холодильнику під плівкою.

Ці рулети — доказ того, що краса святкового столу не завжди у складних рецептах. Іноді достатньо вдалої ідеї, гарної подачі та любові до деталей.