ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
2 хв

Рулети з шинкою: рецепт елегантної закуски

Іноді найкращі рецепти — це ті, які не потребують складних технік, годин біля плити чи екзотичних інгредієнтів.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Рулети з шинкою tiktok.com_@kathycoooks

Рулети з шинкою tiktok.com_@kathycoooks

Саме такі страви ми найбільше цінуємо напередодні свят, коли хочеться вразити гостей красою, смаком і без зайвого стресу. На сторінці kathycoooks поділилися ідеєю, яка вже встигла стати фаворитом соцмереж: ніжні рулетики з шинкою, вершковою начинкою та копченим сиром «косичка». Вони мають святковий вигляд, готуються швидко та мають той самий баланс смаку, який подобається і дорослим, і дітям.

Інгредієнти

Основа

  • шинка (тонко нарізана)

  • листя салату

  • копчений сир «косичка»

Сирна начинка

  • яйця (відварені) 3 шт.

  • твердий сир 80 г

  • крем-сир 2 ст. л

  • плавлений сирок 1 шт.

  • сушений часник

  • сіль

Приготування

  1. Відварені яйця натріть на дрібній тертці.

  2. Додайте натертий плавлений сирок, твердий сир та крем-сир.

  3. Приправте сіллю та сушеним часником.

  4. Ретельно перемішайте до однорідної, ніжної консистенції.

  5. На скибку шинки викладаємо листя салату. Зверху — невелику кількість начинки, не переборщіть, щоб рулет тримав форму.

  6. Акуратно згорніть шинку рулетиком і зафіксуйте смужкою копченого сиру «косичка» та зав’яжіть у декоративний вузлик, саме він робить закуску такою ефектною.

  7. Викладіть на дошку чи святкову тарілку, за бажанням прикрасьте зеленню.

Поради

  • Для святковішої версії додайте дрібно нарізаний кріп або зелену цибулю у начинку.

  • Якщо вам подобається пікантніший смак, можна додати трохи гірчиці чи хрону.

  • Рулетики можна приготувати за кілька годин до подачі та зберігати у холодильнику під плівкою.

Ці рулети — доказ того, що краса святкового столу не завжди у складних рецептах. Іноді достатньо вдалої ідеї, гарної подачі та любові до деталей.

Дата публікації
Кількість переглядів
53
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie