- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 53
- Час на прочитання
- 2 хв
Рулети з шинкою: рецепт елегантної закуски
Іноді найкращі рецепти — це ті, які не потребують складних технік, годин біля плити чи екзотичних інгредієнтів.
Саме такі страви ми найбільше цінуємо напередодні свят, коли хочеться вразити гостей красою, смаком і без зайвого стресу. На сторінці kathycoooks поділилися ідеєю, яка вже встигла стати фаворитом соцмереж: ніжні рулетики з шинкою, вершковою начинкою та копченим сиром «косичка». Вони мають святковий вигляд, готуються швидко та мають той самий баланс смаку, який подобається і дорослим, і дітям.
Інгредієнти
Основа
шинка (тонко нарізана)
листя салату
копчений сир «косичка»
Сирна начинка
яйця (відварені) 3 шт.
твердий сир 80 г
крем-сир 2 ст. л
плавлений сирок 1 шт.
сушений часник
сіль
Приготування
Відварені яйця натріть на дрібній тертці.
Додайте натертий плавлений сирок, твердий сир та крем-сир.
Приправте сіллю та сушеним часником.
Ретельно перемішайте до однорідної, ніжної консистенції.
На скибку шинки викладаємо листя салату. Зверху — невелику кількість начинки, не переборщіть, щоб рулет тримав форму.
Акуратно згорніть шинку рулетиком і зафіксуйте смужкою копченого сиру «косичка» та зав’яжіть у декоративний вузлик, саме він робить закуску такою ефектною.
Викладіть на дошку чи святкову тарілку, за бажанням прикрасьте зеленню.
Поради
Для святковішої версії додайте дрібно нарізаний кріп або зелену цибулю у начинку.
Якщо вам подобається пікантніший смак, можна додати трохи гірчиці чи хрону.
Рулетики можна приготувати за кілька годин до подачі та зберігати у холодильнику під плівкою.
Ці рулети — доказ того, що краса святкового столу не завжди у складних рецептах. Іноді достатньо вдалої ідеї, гарної подачі та любові до деталей.