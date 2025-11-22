Рулетики з баклажанів: рецепт легкої та яскравої закуски

Рулетики з баклажанів tiktok.com_foodblog_kristi

Реклама

Зміст Інгредієнти Начинка Приготування Поради

Ця страва легко стане зіркою вечері чи святкового столу. Хрусткі слайси баклажанів, обсмажені до золотистої скоринки, наповнюються ароматним соусом з часником, кропом та майонезом, а свіжий помідор і листя салату додають соковитості та кольору. Простота рецепта, про який розповіли на сторінці foodblog_kristi, не зменшує його ефектності, навпаки, рулетики мають стильний та апетитний вигляд, а кожен шматочок дарує багатий смаковий баланс.

Інгредієнти

Баклажан 300 г

Яйце 1 шт.

Панірувальні сухарі 80 г

Сіль

Перець

Рослинна олія

Начинка

Помідор 1 шт.

Листя салату

Майонез 70 г

Часник 3–4 зубчики

Кріп

Приготування

Баклажан наріжте пластинами товщиною 4–5 мм. Посоліть і залийте водою на 15 хв, щоб прибрати гіркоту. Потім просушіть паперовим рушником. Кожен шматочок баклажана обваляйте у збитому яйці з сіллю та перцем, потім у панірувальних сухарях. Смажте на розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки. Готові пластини перекладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир і остудіть. Помідор наріжте прямокутними шматочками. З’єднайте майонез з подрібненим часником і кропом, це стане ароматною основою для рулетиків. На кожен баклажанний слайс викладіть соус, листя салату та шматочок помідора. Акуратно скрутіть у рулетик і викладіть на тарілку.

Поради

Для ніжнішого смаку можна трохи підсмажити баклажани на грилі замість сковороди.

Додайте трохи сиру фети чи м’якого козячого сиру всередину, для багатшого смаку.

Подавайте рулетики охолодженими чи кімнатної температури, вони ідеально підходять для дружніх посиденьок.

Рулетики з баклажанів — це не просто закуска, вони легкі, вітамінні, мають красивий вигляд на тарілці і дають простір для творчості у начинках. До того ж це швидкий спосіб здивувати гостей і насолодитися багатим смаком.

Рулетики з баклажанів — універсальна закуска, яка підходить для сімейної вечері, дружніх посиденьок або святкового столу. Вони легко готуються та завжди залишають по собі відчуття тепла й затишку. Додайте трохи вашої улюбленої начинки, і ця страва стане улюбленою традицією на довгі роки.