Рулетики з індички з болгарським перцем і сиром у беконі: рецепт незвичайної гарячої страви
Рулетики з індички — це оригінальна страва, яка чудово прикрасить святковий стіл або просто урізноманітнить повсякденне меню.
Для приготування знадобиться: індиче філе, болгарський перець, сир, бекон і спеції. Страва виходить соковитою та ароматною.
Інгредієнти
- філе індиче
- 800 г
- бекон
- 400 г
- перець болгарський
- 2 шт.
- сир твердий
- 200 г
- часник
- 4 зубки
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- кріп свіжий
-
Болгарський перець помийте, видаліть насіння, перегородки та наріжте смужками.
Часник очистьте і пропустіть через прес.
Кріп промийте, дрібно наріжте.
У мисці змішайте часник, кріп, трохи поперчіть і посоліть.
Твердий сир наріжте брусочками.
Філе індички помийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте на пластини, накрийте харчовою плівкою та злегка відбийте.
М’ясо поперчіть, посоліть, змастіть сумішшю часнику та кропу, викладіть на нього смужку перцю, брусочок сиру, скрутіть рулетики, обгорніть беконом і закріпіть шпажкою або зубочисткою.
Викладіть на деко, застелене пергаментом, та випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 40–45 хвилин до золотистої скоринки.
Поради:
Болгарський перець можна використовувати різних кольорів.