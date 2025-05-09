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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
95
Час на прочитання
1 хв

Рулетики з рибного філе з сиром і зеленню: рецепт корисної страви

Потіште своїх близьких такою простою та оригінальною стравою, а щоб швидко її приготувати, використовуйте вже готове рибне філе.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Рулетики з рибного філе з сиром та зеленню

Рулетики з рибного філе з сиром і зеленню / © Credits

Для рулетиків підійде філе будь-якої риби. Для цього викладіть на філе начинку з сиру та кропу, згорніть у рулет, запаніруйте в борошні та яйцях і обсмажте на олії.

Інгредієнти:

  • філе мінтаю — 8 тушок

  • сир твердий — 150 г

  • кріп свіжий — 6 гілочок

  • перець чорний мелений

  • сіль

Для панірування:

  • борошно — 5 ст. л.

  • яйця — 3 шт.

  • сіль

  • олія

Приготування:

  1. Сир натріть на велику тертку.

  2. Кріп промийте та обсушіть паперовим рушником.

  3. З’єднайте твердий сир із кропом і перемішайте.

  4. Рибне філе трохи відбийте кухонним молоточком. Посоліть і поперчіть із двох боків.

  5. На кожне філе викладіть рівним шаром начинку та скрутіть у рулет із ширшого боку.

  6. В одну тарілку насипте борошно, в іншій збийте вилкою яйця з сіллю.

  7. Добре обваляйте рулети в борошні з усіх боків, потім — у яйцях.

  8. Обсмажте на гарячій сковороді з олією на середньому вогні з усіх боків до золотавої скоринки.

Поради:

  • Рулети обов’язково обсмажуйте на сковороді хвостиком донизу, щоб вони не розвернулися.

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Дата публікації
Кількість переглядів
95
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