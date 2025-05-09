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Рулетики з рибного філе з сиром і зеленню: рецепт корисної страви
Потіште своїх близьких такою простою та оригінальною стравою, а щоб швидко її приготувати, використовуйте вже готове рибне філе.
Для рулетиків підійде філе будь-якої риби. Для цього викладіть на філе начинку з сиру та кропу, згорніть у рулет, запаніруйте в борошні та яйцях і обсмажте на олії.
Інгредієнти:
філе мінтаю — 8 тушок
сир твердий — 150 г
кріп свіжий — 6 гілочок
перець чорний мелений
сіль
Для панірування:
борошно — 5 ст. л.
яйця — 3 шт.
сіль
олія
Приготування:
Сир натріть на велику тертку.
Кріп промийте та обсушіть паперовим рушником.
З’єднайте твердий сир із кропом і перемішайте.
Рибне філе трохи відбийте кухонним молоточком. Посоліть і поперчіть із двох боків.
На кожне філе викладіть рівним шаром начинку та скрутіть у рулет із ширшого боку.
В одну тарілку насипте борошно, в іншій збийте вилкою яйця з сіллю.
Добре обваляйте рулети в борошні з усіх боків, потім — у яйцях.
Обсмажте на гарячій сковороді з олією на середньому вогні з усіх боків до золотавої скоринки.
Поради:
Рулети обов’язково обсмажуйте на сковороді хвостиком донизу, щоб вони не розвернулися.
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