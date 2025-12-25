- Дата публікації
Рвана соковита яловичина: рецепт смачного мʼяса
У світі швидких рецептів і мультизадачності є страви, які вчать нас терпінню. Рвана яловичина — саме така. Мінімум активної участі, максимум смаку та аромату.
На сторінці Tasty Stories розповіли про рецепт, який легко може стати головною стравою вихідного обіду, сімейної вечері чи навіть святкового столу — без стресу та кулінарних хитриків. Це той випадок, коли духовка працює за вас, а результат нагадує ресторанну класику.
Інгредієнти
Основне
Яловичина (задня частина) 1,5–2 кг
Овочева база
Морква 2 шт.
Стебло селери 1 шт.
Порей
Ріпчаста цибуля 1 шт.
Червона цибуля ½ шт.
Часник 2 зубчики
Соус
Розмарин 1 гілка
Базилік 1 гілка
М’ясний бульйон або вода 400 мл
Томатний соус 4 ст. л
Сіль 1 ч. л
Червоне сухе вино 150 мл
Приготування
У каструлю чи форму з товстими стінками викладіть м’ясо та всі почищені й нарізані овочі.
Окремо з’єднайте бульйон або воду, томатний соус, сіль і червоне вино.
Залийте сумішшю м’ясо з овочами.
Поставте у розігріту до 170°C духовку на 5 годин.
За бажанням кілька разів переверніть м’ясо у процесі приготування.
Поки яловичина томиться, можна займатися своїми справами чи готувати ідеальний супровід.
Ідеальний дует
Класичне картопляне пюре тут працює бездоганно. Його ніжна текстура підкреслює соковитість м’яса, вбирає ароматний соус і робить страву по-справжньому домашньою.
Коли яловичина готова, її потрібно просто розірвати на волокна виделками, викласти на пюре та щедро полити соусом з овочів та вина.
Рвана соковита яловичина — це не просто рецепт. Це про тепло дому, неспішні розмови, аромат, який заповнює кухню, та відчуття турботи. Вона ідеально підходить для недільних обідів, холодних вечорів і моментів, коли хочеться чогось справжнього.