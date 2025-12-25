Рвана соковита яловичина: рецепт смачного мʼяса

Рвана соковита яловичина / © Credits

На сторінці Tasty Stories розповіли про рецепт, який легко може стати головною стравою вихідного обіду, сімейної вечері чи навіть святкового столу — без стресу та кулінарних хитриків. Це той випадок, коли духовка працює за вас, а результат нагадує ресторанну класику.

Інгредієнти

Основне

Яловичина (задня частина) 1,5–2 кг

Овочева база

Морква 2 шт.

Стебло селери 1 шт.

Порей

Ріпчаста цибуля 1 шт.

Червона цибуля ½ шт.

Часник 2 зубчики

Соус

Розмарин 1 гілка

Базилік 1 гілка

М’ясний бульйон або вода 400 мл

Томатний соус 4 ст. л

Сіль 1 ч. л

Червоне сухе вино 150 мл

Приготування

У каструлю чи форму з товстими стінками викладіть м’ясо та всі почищені й нарізані овочі. Окремо з’єднайте бульйон або воду, томатний соус, сіль і червоне вино. Залийте сумішшю м’ясо з овочами. Поставте у розігріту до 170°C духовку на 5 годин. За бажанням кілька разів переверніть м’ясо у процесі приготування.

Поки яловичина томиться, можна займатися своїми справами чи готувати ідеальний супровід.

Ідеальний дует

Класичне картопляне пюре тут працює бездоганно. Його ніжна текстура підкреслює соковитість м’яса, вбирає ароматний соус і робить страву по-справжньому домашньою.

Коли яловичина готова, її потрібно просто розірвати на волокна виделками, викласти на пюре та щедро полити соусом з овочів та вина.

Рвана соковита яловичина — це не просто рецепт. Це про тепло дому, неспішні розмови, аромат, який заповнює кухню, та відчуття турботи. Вона ідеально підходить для недільних обідів, холодних вечорів і моментів, коли хочеться чогось справжнього.