Рване мʼясо: цікавий рецепт ситної страви

Якщо ви шукаєте ідею для простої, але водночас вишуканої страви, рване м’ясо має стати вашим вибором. Воно буквально тане в роті та підкорить серця ваших рідних і друзів.

Воно чудово підходить як для сімейної вечері, так і для святкового столу. Рецептом цього м’ясного дива поділилися на сторінці olga_riabenko.

Інгредієнти яловичина (лопатка) 2-2,5 кг цибуля 2 шт. часник 5 зубків помідори свіжі 3 шт. бульйон або вода 120 мл мікс спецій для м'яса петрушка сіль перець

Приготування:

Виберіть якісну яловичу лопатку. Ретельно промийте її під проточною водою та просушіть паперовими рушниками. М’ясо щедро посоліть, поперчіть і натріть міксом спецій. Це може бути суміш паприки, сушеного часнику, кмину, орегано чи інших улюблених приправ. Цибулю почистьте та наріжте півкільцями. Викладіть її рівним шаром на дно глибокого чавунного посуду чи каструлі, яка підходить для запікання в духовці. Зверху покладіть підготовлене м’ясо. Часник почистьте та подрібніть ножем або пропустіть через прес. Додайте його до м’яса. Свіжі помідори обшпарте окропом, зніміть шкірку та поріжте кубиками. Додайте їх або консервовані томати до каструлі. Влийте бульйон або воду. Накрийте каструлю кришкою та помістіть до розігрітої до 160-170°C духовки. Час приготування залежить від ваги та частини м’яса, але в середньому це займає 4–6 годин. Якщо є можливість, готуйте довше – так м’ясо стане ще ніжнішим. Коли м’ясо стане настільки м’яким, що його можна легко розірвати щипцями, дістаньте його з духовки. Якщо в посуді залишилося багато рідини, злийте зайве. Потім знову помістіть м’ясо до духовки без кришки та запікайте за 210°C протягом 30–40 хвилин, щоб утворилася апетитна скоринка. Готове рване м’ясо подавайте з улюбленим гарніром: картопляним пюре, рисом чи свіжими овочами. Його також можна змішати з соусами, наприклад, барбекю або гірчичним, для насиченішого смаку. Не забудьте прикрасити страву свіжою петрушкою.

Цей рецепт вражає своєю простотою та багатством смаку. Рване м’ясо стане вашим улюбленим варіантом ситної вечері, адже готується воно майже саме – вам потрібно лише правильно підготувати інгредієнти та запекти. Не бійтеся експериментувати зі спеціями та подаванням, адже ця страва відкриває безліч кулінарних можливостей.

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