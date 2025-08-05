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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
1 хв

Риба, запечена з цвітною капустою, сиром і помідорами: рецепт корисної страви

Це апетитна страва, яка здивує ваших рідних і прикрасить навіть святковий стіл.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
96 ккал
Риба, запечена з цвітною капустою, сиром і помідорами

Риба, запечена з цвітною капустою, сиром і помідорами / © Credits

Шматок цвітної капусти, ніжна рибка, запашна цибуля, помідор, все під сирною золотистою скоринкою. Що може бути смачнішим?

Інгредієнти

філе минтая
700 г
капуста цвітна
500 г
сир твердий
200 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
помідор
1-2 шт.
сметана 20%
80 г
перець чорний мелений
сіль
олія

  1. Рибу помийте, обсушіть паперовим рушником та наріжте на порційні шматочки.

  2. Капусту наріжте товщиною 1-1,5 сантиметра, потім кожен шматочок ще навпіл.

  3. Помідор наріжте кружальцями.

  4. Цибулю очистьте і наріжте кільцями.

  5. Сир натріть на дрібну тертку та розділіть на дві частини.

  6. Форму для запікання змастіть олією.

  7. Викладіть шматочки капусти, поперчіть, посоліть, посипте сиром. На капусту — рибу, знову посоліть, поперчіть, на рибу — кільця цибулі, потім помідори, змастіть сметаною і посипте сиром, що залишився.

  8. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 35-40 хвилин до золотистої скоринки.

Поради:

  • Сир використовуйте будь-який.

  • Рибу використовуйте будь-яку, головне, щоб у ній не було кісток.

  • Сметану можна замінити на майонез.

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