- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 123
- Час на прочитання
- 1 хв
Риба, запечена з цвітною капустою, сиром і помідорами: рецепт корисної страви
Це апетитна страва, яка здивує ваших рідних і прикрасить навіть святковий стіл.
Шматок цвітної капусти, ніжна рибка, запашна цибуля, помідор, все під сирною золотистою скоринкою. Що може бути смачнішим?
Інгредієнти
- філе минтая
- 700 г
- капуста цвітна
- 500 г
- сир твердий
- 200 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- помідор
- 1-2 шт.
- сметана 20%
- 80 г
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- олія
-
Рибу помийте, обсушіть паперовим рушником та наріжте на порційні шматочки.
Капусту наріжте товщиною 1-1,5 сантиметра, потім кожен шматочок ще навпіл.
Помідор наріжте кружальцями.
Цибулю очистьте і наріжте кільцями.
Сир натріть на дрібну тертку та розділіть на дві частини.
Форму для запікання змастіть олією.
Викладіть шматочки капусти, поперчіть, посоліть, посипте сиром. На капусту — рибу, знову посоліть, поперчіть, на рибу — кільця цибулі, потім помідори, змастіть сметаною і посипте сиром, що залишився.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 35-40 хвилин до золотистої скоринки.
Поради:
Сир використовуйте будь-який.
Рибу використовуйте будь-яку, головне, щоб у ній не було кісток.
Сметану можна замінити на майонез.