ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
1 хв

Рибне суфле з манкою: рецепт ніжної дієтичної страви

Ніжне рибне філе готується дуже просто і сподобається не тільки дітям, а й усім членам сім’ї.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
143 ккал
Рибне суфле з манкою

Рибне суфле з манкою / © Credits

Використовуйте будь-яку рибу на ваш смак, але головне, щоб вона була без дрібних кісток.

Інгредієнти

філе хека
500 г
молоко
80 мл
яйця курячі
2 шт.
манна крупа
1,5 ч.
масло вершкове
1 ст. л.
цибуля ріпчаста
1 шт.
сіль
олія.

  1. Філе хека промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на невеликі шматочки.

  2. Цибулю очистьте і наріжте на дрібні кубики.

  3. У миску викладіть філе хека, цибулю, яйця, манну крупу, розтоплене вершкове масло, молоко, сіль і пробийте блендером до однорідної маси.

  4. Форму для запікання змастіть олією, викладіть рибну масу і розрівняйте її.

  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30 хвилин до золотистої скоринки. Готове суфле вийміть із форми і наріжте на порційні шматочки.

Поради:

  • Молоко використовуйте будь-якої жирності.

Дата публікації
Кількість переглядів
28
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie