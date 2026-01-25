- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 28
- Час на прочитання
- 1 хв
Рибне суфле з манкою: рецепт ніжної дієтичної страви
Ніжне рибне філе готується дуже просто і сподобається не тільки дітям, а й усім членам сім’ї.
Використовуйте будь-яку рибу на ваш смак, але головне, щоб вона була без дрібних кісток.
Інгредієнти
- філе хека
- 500 г
- молоко
- 80 мл
- яйця курячі
- 2 шт.
- манна крупа
- 1,5 ч.
- масло вершкове
- 1 ст. л.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- сіль
-
- олія.
-
Філе хека промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на невеликі шматочки.
Цибулю очистьте і наріжте на дрібні кубики.
У миску викладіть філе хека, цибулю, яйця, манну крупу, розтоплене вершкове масло, молоко, сіль і пробийте блендером до однорідної маси.
Форму для запікання змастіть олією, викладіть рибну масу і розрівняйте її.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30 хвилин до золотистої скоринки. Готове суфле вийміть із форми і наріжте на порційні шматочки.
Поради:
Молоко використовуйте будь-якої жирності.