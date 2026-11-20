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Рибні котлети з консервів і картоплі: оригінальний бюджетний рецепт
Приготуйте смайну та ситну страву з найпростіших продуктів. Це чудовий варіант, щоб нагодувати родину швидкою вечерею або обідом.
Котлети виходять смачними як у гарячому, так і в холодному вигляді. Подавайте їх із легким овочевим салатом, квашеною капустою або маринованими огірочками.
Інгредієнти
- рибні консерви (сайра, скумбрія, сардини)
- 1 банка
- картопля
- 3 шт.
- куряче яйце
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- манна крупа
- 2 ст. л.
- панірувальні сухарі
- 1,5 ст. л.
- олія
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- мелений чорний перець
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- сіль
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Очистьте картоплю, вимийте, наріжте шматочками, залийте водою, доведіть до кипіння, посоліть і варіть 15–20 хв до м’якості, потім злийте воду, розімніть її в пюре та трохи охолодіть.
Цибулю очистьте та наріжте дрібними кубиками.
З консервів злийте зайву рідину та розімніть рибу виделкою.
У мисці змішайте картопляне пюре, рибні консерви, цибулю, яйце, манну крупу, додайте мелений чорний перець, сіль і ретельно перемішайте до однорідної маси.
Вологими руками сформуйте невеликі котлети та обваляйте їх у панірувальних сухарях.
Розігрійте олію на сковороді та смажте котлети на середньому вогні з обох боків до утворення золотистої скоринки.
Поради:
Якщо в консервах є великі кістки, видаліть їх.