Рибні кульки з сирною начинкою

Фудблогерка Amelie розповіла про рецепт ніжних рибних кульок із тягучою сирною начинкою — страви, яка поєднує французьку елегантність, домашній комфорт і сучасний підхід до здорового харчування. Цей рецепт привертає увагу, адже замість смаження у фритюрі — запікання, замість важкого кляру — ніжна картопляно-рибна основа, а замість банальності — несподіваний сирна серединка.

Інгредієнти філе білої риби (без кісток) 300 г картопля 300 г яйця 1 шт. подрібнена зелена цибуля чи петрушка цедра ½ лимона мигдальне борошно 2 ст. л мед 1 ч. л чорний перець моцарела олія

Приготування

Картоплю відваріть або приготуйте на парі до м’якості. Рибу приготуйте на парі чи у духовці: загорніть у пергамент, 10–15 хв за 180°C, до повної готовності. У мисці розімніть картоплю разом із рибою. Додайте яйце, зелень, лимонну цедру, мигдальне борошно, мед і перець. Ретельно перемішайте до однорідної, пластичної маси. Злегка змастіть руки олією. Візьміть трохи маси, покладіть усередину кубик моцарели та сформуйте кульку. Повторіть з усією сумішшю. Готуйте 10 хв за 200°C до золотистої скоринки в аерофритюрі чи на пательні. обсмажуйте на невеликій кількості олії та регулярно перевертайте.

Подача

Найкраще ці рибні кульки смакують гарячими, коли сир усередині ще тягнеться. Ідеальне доповнення — лимонно-йогуртовий соус. Щоб його приготувати, змішайте натуральний йогурт, трохи лимонного соку та цедри, краплю меду і дрібку гірчиці. Соус виходить легким і прекрасно підкреслює рибний смак.

Рибні кульки з сирною серцевиною — це приклад того, як прості інгредієнти можуть «вишукано звучати разом». Корисна їжа не має бути нудною, а домашня кухня цілком може мати гарний вигляд і надзвичайний смак.