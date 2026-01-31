ТСН у соціальних мережах

Рибні кульки з сирною начинкою — рецепт страви, яку хочеться готувати знову і знову

Риба дедалі частіше з’являється у меню тих, хто прагне балансу між смаком і користю. Вона легка, поживна та універсальна, проте тільки за умови правильного приготування.

Станіслава Бондаренко
Рибні кульки з сирною начинкою

Рибні кульки з сирною начинкою / © Credits

Фудблогерка Amelie розповіла про рецепт ніжних рибних кульок із тягучою сирною начинкою — страви, яка поєднує французьку елегантність, домашній комфорт і сучасний підхід до здорового харчування. Цей рецепт привертає увагу, адже замість смаження у фритюрі — запікання, замість важкого кляру — ніжна картопляно-рибна основа, а замість банальності — несподіваний сирна серединка.

Інгредієнти

філе білої риби (без кісток)
300 г
картопля
300 г
яйця
1 шт.
подрібнена зелена цибуля чи петрушка
цедра ½ лимона
мигдальне борошно
2 ст. л
мед
1 ч. л
чорний перець
моцарела
олія

Приготування

  1. Картоплю відваріть або приготуйте на парі до м’якості.

  2. Рибу приготуйте на парі чи у духовці: загорніть у пергамент, 10–15 хв за 180°C, до повної готовності.

  3. У мисці розімніть картоплю разом із рибою.

  4. Додайте яйце, зелень, лимонну цедру, мигдальне борошно, мед і перець.

  5. Ретельно перемішайте до однорідної, пластичної маси.

  6. Злегка змастіть руки олією.

  7. Візьміть трохи маси, покладіть усередину кубик моцарели та сформуйте кульку. Повторіть з усією сумішшю.

  8. Готуйте 10 хв за 200°C до золотистої скоринки в аерофритюрі чи на пательні. обсмажуйте на невеликій кількості олії та регулярно перевертайте.

Подача

Найкраще ці рибні кульки смакують гарячими, коли сир усередині ще тягнеться. Ідеальне доповнення — лимонно-йогуртовий соус. Щоб його приготувати, змішайте натуральний йогурт, трохи лимонного соку та цедри, краплю меду і дрібку гірчиці. Соус виходить легким і прекрасно підкреслює рибний смак.

Рибні кульки з сирною серцевиною — це приклад того, як прості інгредієнти можуть «вишукано звучати разом». Корисна їжа не має бути нудною, а домашня кухня цілком може мати гарний вигляд і надзвичайний смак.

