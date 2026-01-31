- Дата публікації
Рибні кульки з сирною начинкою — рецепт страви, яку хочеться готувати знову і знову
Риба дедалі частіше з’являється у меню тих, хто прагне балансу між смаком і користю. Вона легка, поживна та універсальна, проте тільки за умови правильного приготування.
Фудблогерка Amelie розповіла про рецепт ніжних рибних кульок із тягучою сирною начинкою — страви, яка поєднує французьку елегантність, домашній комфорт і сучасний підхід до здорового харчування. Цей рецепт привертає увагу, адже замість смаження у фритюрі — запікання, замість важкого кляру — ніжна картопляно-рибна основа, а замість банальності — несподіваний сирна серединка.
Інгредієнти
- філе білої риби (без кісток)
- 300 г
- картопля
- 300 г
- яйця
- 1 шт.
- подрібнена зелена цибуля чи петрушка
-
- цедра ½ лимона
-
- мигдальне борошно
- 2 ст. л
- мед
- 1 ч. л
- чорний перець
-
- моцарела
-
- олія
-
Приготування
Картоплю відваріть або приготуйте на парі до м’якості.
Рибу приготуйте на парі чи у духовці: загорніть у пергамент, 10–15 хв за 180°C, до повної готовності.
У мисці розімніть картоплю разом із рибою.
Додайте яйце, зелень, лимонну цедру, мигдальне борошно, мед і перець.
Ретельно перемішайте до однорідної, пластичної маси.
Злегка змастіть руки олією.
Візьміть трохи маси, покладіть усередину кубик моцарели та сформуйте кульку. Повторіть з усією сумішшю.
Готуйте 10 хв за 200°C до золотистої скоринки в аерофритюрі чи на пательні. обсмажуйте на невеликій кількості олії та регулярно перевертайте.
Подача
Найкраще ці рибні кульки смакують гарячими, коли сир усередині ще тягнеться. Ідеальне доповнення — лимонно-йогуртовий соус. Щоб його приготувати, змішайте натуральний йогурт, трохи лимонного соку та цедри, краплю меду і дрібку гірчиці. Соус виходить легким і прекрасно підкреслює рибний смак.
Рибні кульки з сирною серцевиною — це приклад того, як прості інгредієнти можуть «вишукано звучати разом». Корисна їжа не має бути нудною, а домашня кухня цілком може мати гарний вигляд і надзвичайний смак.