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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
195
Час на прочитання
1 хв

Рибні мафіни в духовці: рецепт страви, яка може замінити котлети

Рибні мафіни — це альтернатива звичним рибним котлетам. Для приготування використовуйте філе будь-якої риби.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
150 ккал
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Рибні мафіни в духовці

Рибні мафіни в духовці / © Credits

Вони виходять дієтичними, легкими, з апетитною золотистою скоринкою. Їх зручно брати з собою на роботу або давати дітям до школи як корисний перекус.

Інгредієнти

філе хека
500 г
курячі яйця
2 шт.
сметана
2 ст. л.
манна крупа
1 ст. л. (з гіркою)
твердий сир
100 г
вершкове масло (розтоплене)
2 ст. л.
мелений чорний перець
сіль
зелень (кріп, петрушка)

  1. Промийте рибне філе, просушіть паперовим рушником і злегка подрібніть у блендері.

  2. Дрібно наріжте зелень.

  3. Натріть на дрібній тертці твердий сир і розділіть на дві частини.

  4. У мисці змішайте рибний фарш, яйця, сметану, манну крупу, вершкове масло і залиште на 10–15 хвилин. Додайте сир, зелень, мелений чорний перець, сіль і добре перемішайте.

  5. Розкладіть масу по силіконових формочках, заповнюючи їх до самого верху, посипте сиром, що залишився, і перекладіть на деко.

  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25–30 хвилин до золотистого кольору.

Поради:

  • Сметану можна використовувати будь-якої жирності.

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