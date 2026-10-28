Рибні мафіни в духовці: рецепт страви, яка може замінити котлети

Вони виходять дієтичними, легкими, з апетитною золотистою скоринкою. Їх зручно брати з собою на роботу або давати дітям до школи як корисний перекус.

Промийте рибне філе, просушіть паперовим рушником і злегка подрібніть у блендері.

Дрібно наріжте зелень.

Натріть на дрібній тертці твердий сир і розділіть на дві частини.

У мисці змішайте рибний фарш, яйця, сметану, манну крупу, вершкове масло і залиште на 10–15 хвилин. Додайте сир, зелень, мелений чорний перець, сіль і добре перемішайте.

Розкладіть масу по силіконових формочках, заповнюючи їх до самого верху, посипте сиром, що залишився, і перекладіть на деко.