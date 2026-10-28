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Рибні мафіни в духовці: рецепт страви, яка може замінити котлети
Рибні мафіни — це альтернатива звичним рибним котлетам. Для приготування використовуйте філе будь-якої риби.
Вони виходять дієтичними, легкими, з апетитною золотистою скоринкою. Їх зручно брати з собою на роботу або давати дітям до школи як корисний перекус.
Інгредієнти
- філе хека
- 500 г
- курячі яйця
- 2 шт.
- сметана
- 2 ст. л.
- манна крупа
- 1 ст. л. (з гіркою)
- твердий сир
- 100 г
- вершкове масло (розтоплене)
- 2 ст. л.
- мелений чорний перець
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- сіль
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- зелень (кріп, петрушка)
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Промийте рибне філе, просушіть паперовим рушником і злегка подрібніть у блендері.
Дрібно наріжте зелень.
Натріть на дрібній тертці твердий сир і розділіть на дві частини.
У мисці змішайте рибний фарш, яйця, сметану, манну крупу, вершкове масло і залиште на 10–15 хвилин. Додайте сир, зелень, мелений чорний перець, сіль і добре перемішайте.
Розкладіть масу по силіконових формочках, заповнюючи їх до самого верху, посипте сиром, що залишився, і перекладіть на деко.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25–30 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
Сметану можна використовувати будь-якої жирності.