- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 69
- Час на прочитання
- 1 хв
Рибні рулетики із салаки: бюджетний рецепт
Ці рибні рулетики, приготовані з найдешевшої риби, здивують вас і ваших рідних своєю простотою і смаком.
Для начинки використовуємо обсмажену цибулю з морквою і грибами. Овочі чудово поєднуються з рибою. Страва смачна як у гарячому, так і в холодному вигляді.
Інгредієнти
- салака
- 1 кг
- твердий сир
- 70 г
- печериці
- 100 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- лимонний сік
- 1,5 ст. л.
- сметана
- 1,5 ст. л.
- зелень петрушки
- 2 гілочки
- олія
- 1 ст. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Салаку розморозьте за кімнатної температури. Відріжте голову, видаліть нутрощі, добре промийте всередині, розріжте вздовж хребта і вийміть його. Кожну половинку філе посоліть, поперчіть і збризніть лимонним соком.
Цибулю, моркву почистьте, цибулю наріжте на дрібні кубики, моркву натріть на дрібній тертці.
Гриби промийте та дрібно наріжте на кубики.
Твердий сир натріть на дрібну тертку.
Петрушку промийте, обсушіть паперовим рушником і подрібніть.
Для начинки: у сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть цибулю, моркву, гриби, додайте сіль, перець чорний мелений і обсмажте 5-7 хвилин. Злегка остудіть, додайте твердий сир, петрушку і перемішайте.
На внутрішній бік рибки викладіть начинку, згорніть рулетиком і закріпіть зубочисткою.
Викладіть рибні рулетики у форму для запікання, застелену пергаментним папером, і змастіть їх зверху сметаною.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20-25 хвилин до золотистого кольору. Дістаньте з духовки й акуратно видаліть зубочистки.
Поради:
Сметану використовуйте будь-якої жирності.