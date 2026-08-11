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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
197
Час на прочитання
1 хв

Рибні рулетики з хека: рецепт страви, яку можна подавати гарячою та холодною

Приготуйте просту, корисну та дуже смачну страву — рулетики з хека з соковитою, ароматною сирною начинкою.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
150 ккал
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Рибні рулетики з хека

Рибні рулетики з хека / © Credits

Подавайте гарячими як другу страву або як холодну закуску до святкового столу.

Інгредієнти

філе хека
1 кг
твердий сир
150 г
вершкове масло
50 г
свіжий кріп
1 пучок
спеції для риби
мелений чорний перець
сіль

  1. Розморозьте хек за кімнатної температури, промийте та висушіть паперовим рушником. Наріжте на порційні поздовжні смужки.

  2. Посипте спеціями, меленим чорним перцем і сіллю.

  3. Сир натріть на дрібній тертці.

  4. Кріп промийте, висушіть і дрібно наріжте.

  5. У мисці змішайте сир, м’яке вершкове масло, кріп, сіль і добре перемішайте.

  6. На край кожного рибного філе викладіть чайну ложку сирної начинки і щільно загорніть у рулетики.

  7. Викладіть на деко, застелене пергаментним папером.

  8. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25–30 хвилин до утворення золотистої скоринки.

Поради:

  • Рулетики можна закріпити дерев’яною шпажкою або зубочисткою.

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