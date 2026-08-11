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Рибні рулетики з хека: рецепт страви, яку можна подавати гарячою та холодною
Приготуйте просту, корисну та дуже смачну страву — рулетики з хека з соковитою, ароматною сирною начинкою.
Подавайте гарячими як другу страву або як холодну закуску до святкового столу.
Інгредієнти
- філе хека
- 1 кг
- твердий сир
- 150 г
- вершкове масло
- 50 г
- свіжий кріп
- 1 пучок
- спеції для риби
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- мелений чорний перець
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- сіль
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Розморозьте хек за кімнатної температури, промийте та висушіть паперовим рушником. Наріжте на порційні поздовжні смужки.
Посипте спеціями, меленим чорним перцем і сіллю.
Сир натріть на дрібній тертці.
Кріп промийте, висушіть і дрібно наріжте.
У мисці змішайте сир, м’яке вершкове масло, кріп, сіль і добре перемішайте.
На край кожного рибного філе викладіть чайну ложку сирної начинки і щільно загорніть у рулетики.
Викладіть на деко, застелене пергаментним папером.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25–30 хвилин до утворення золотистої скоринки.
Поради:
Рулетики можна закріпити дерев’яною шпажкою або зубочисткою.